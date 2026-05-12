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Accidente laboral de un trabajador de las obras de la estación intermodal de A Coruña

El empleado, que ha sido trasladado consciente, se encontraba trabajando con una cesta elevadora en el nuevo paso inferior de la estación coruñesa. Al lugar se desplazaron también Bomberos y Policía Nacional

Accidente laboral en las obras de la Estación Intermodal de A Coruña

Accidente laboral en las obras de la Estación Intermodal de A Coruña

Gus de la Paz

Nico Carreira

A Coruña

Los servicios de emergencias acudieron esta mañana a la estación de A Coruña para asistir y trasladar a un trabajador de las obras de la nueva intermodal herido en las obras, según informan desde 112 Galicia. El hombre se mantuvo consciente en todo momento, inclusive en el traslado hasta el hospital, y las heridas "no parecían revestir gravedad", según declaraciones de Adif.

Según fuentes sanitarias, el trabajador ha ingresado en las Urgencias del Chuac con un traumatismo craneofacial y se encuentra "pendiente de evolución".

La llamada de contacto, que se realizó alrededor de las 12.30 horas, solicitó asistencia médica para el empleado, que se encontraba trabajando en una de las plataformas de la estación, en concreto, en el nuevo paso inferior de la estación intermodal de A Coruña. Según informan desde Adif, el hombre se golpeó mientras manejaba una cesta elevadora en ese tramo.

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El trabajador actúa en las obras de la nueva estación a través de la subcontrata Vilariño. Al lugar también se desplazaron los Bomberos y la Policía Nacional.

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