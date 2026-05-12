Los vecinos de A Coruña ven en la nueva avenida de A Sardiñeira "una oportunidad para transformar el barrio"

La nueva avenida de acceso a la estación intermodal empieza a cambiar la imagen de A Sardiñeira. Donde antes había una zona marcada por las obras, los cortes y el tráfico desordenado, ahora aparecen nuevas aceras, más aparcamientos y un espacio que muchos vecinos consideran más abierto y moderno. Aunque los feriantes muestran preocupación por el impacto en el mercadillo, parte del vecindario observa la reforma con optimismo.

Carmen pasea junto a José Manuel y su nieto por la nueva avenida mientras miran el movimiento de coches y peatones. "Antes esto estaba mucho más cerrado y daba sensación de abandono", explica. "Ahora parece una entrada de ciudad importante".

Los vecinos destacan especialmente la amplitud de las aceras y la mejora visual del entorno. "Se puede caminar mejor y la zona parece mucho más accesible", comenta Carmen. "Todavía faltan cosas por terminar, pero el cambio se nota muchísimo hay bastante verde. Al final es una oportunidad para transformar el barrio", opina.

Carmen y José Manuel en la nueva avenida de A Sardiñeira / GUS DE LA PAZ

La conexión con la estación intermodal también genera expectativas positivas. Algunos residentes creen que el nuevo vial atraerá más vida al barrio y favorecerá el comercio de la zona. "Va a pasar muchísima más gente por aquí", pronostica Jose, un vecino que observa la circulación. "Cuando todo esté terminado, esto puede convertirse en una zona muy importante de A Coruña", asegura.

Entre los aspectos que más valoran aparece la reorganización del tráfico y la creación de aparcamientos. "Antes era un caos", explica Jose. "Ahora da sensación de orden y eso también ayuda a que la gente quiera venir a pasear o lo que sea".

Pilar Sandá en la avenida da Sardiñeira / GUS DE LA PAZ

Incluso algunos usuarios habituales del mercadillo de la avenida da sardiñeira creen que el nuevo acceso puede terminar beneficiando a los vendedores. "Ahora hay más visibilidad, desde la carretera se puede ver el mercadillo", apunta Pilar Sandá, una clienta habitual. "La gente que venga a la estación o aparque por aquí puede acabar acercándose a comprar", indica.

Los vecinos también destacan que la reforma puede impulsar el crecimiento urbanístico de toda la zona sur de la ciudad. "Esto va a traer más viviendas, más movimiento y más vida", asegura José Manuel. "Se nota que el barrio está cambiando", apunta Pilar que por el momento no sabe si el autobús sigue parando en el mismo sitio. "Estuve preguntando en el mercadillo si alguien sabía y por ahora no sé donde se coge el bus", manifiesta.

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Unos jóvenes caminan por el nuevo vial de la Avenida de A Sardiñeira / GUS DE LA PAZ

Aunque muchos entienden las quejas de los comerciantes por los años de obras y los cambios de ubicación, parte del vecindario considera que la transformación era necesaria. "Todas las reformas grandes generan molestias", resume Pilar. "Pero viendo cómo estaba antes y cómo está ahora, creo que el cambio mereció la pena".