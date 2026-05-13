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Acuerdo entre San Rafael y Cruz Roja de A Coruña para favorecer a los mayores

Realizarán actividades como charlas de prevención de fraudes o una caminata solidaria contra el maltrato

Los firmantes: el presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña, Manuel Viqueira, y la directora de la Fundación San Rafael, Dolores Estrada.

Los firmantes: el presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña, Manuel Viqueira, y la directora de la Fundación San Rafael, Dolores Estrada. / CASTELEIRO

RAC

A Coruña

La Fundación San Rafael y Cruz Roja en A Coruña firmaron este miércoles un convenio de colaboración en favor de los mayores. Incluye charlas de prevención de fraudes y estafas dirigidas, talleres de sensibilización sobre el envejecimiento, una caminata solidaria contra el maltrato y la discriminación por edad y un concierto solidario. La primera de las actividades, una charla de prevención del 091, se realizará este jueves, 14 de mayo, en la Fundación San Rafael.

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