El alta médica de una concejala del PSOE permite al Gobierno local aprobar el parque del Agra

Con dos concejalas socialistas de baja médica, el Gobierno local de A Coruña convocó el pleno de este jueves sin certeza de poder sacar adelante los asuntos que, como el polígono del parque del Agra, requerían mayoría absoluta, es decir, el voto favorable de catorce de los 27 ediles de la Corporación. El alta médica recibida por una de las concejalas, Noemí Díaz, el día anterior al pleno, con efecto en la misma jornada de la sesión, garantizó esa mayoría absoluta al sumar, en el caso del Agra, el apoyo de los cuatro representantes del BNG a los diez miembros del PSOE presentes. El PP votó en contra.

En la víspera del pleno, el miércoles, el Gobierno local gestionó la participación de la otra edil socialista de baja, Diana Sobral, de manera telemática en el pleno, como ya había sucedido durante el covid. En aquel momento se le permitió participar y votar a distancia por los riesgos sanitarios y la situación derivada de la pandemia, pero un precedente posterior con la concejala del BNG Avia Veira dejaba en el aire que Diana Cabanas pudiera participar en el pleno de este jueves.

El antecedente de Avia Veira

En 2021, el Bloque pidió que su edil pudiera asistir a una sesión de la Corporación de forma telemática al estar de baja por maternidad y se le negó esa opción. Según consta en el acta de la junta de portavoces previa a aquel pleno, la Secretaría municipal afirmó que no era posible y, aunque los grupos trataron una futura modificación del reglamento para hacerla viable, el cambio no se ha tramitado desde entonces.

Este jueves, en el salón de sesiones, se instaló una pantalla de vídeo en la que aparecía en conexión, sin imagen, Diana Sobral, lo que motivó la intervención del concejal nacionalista Francisco Jorquera, para preguntar si la edil socialista iba a participar en el pleno y si las votaciones serían presenciales. La alcaldesa, Inés Rey, le informó de que la conexión no sería utilizada y de que nadie intervendría o votaría en el pleno de forma telemática.

La sesión arrancó con un cambio en el orden del día, para introducir en primer lugar el debate y votación del polígono del parque del Agra y de la modificación del planeamiento para equipamientos, asuntos fijados inicialmente como puntos 3 y 7 del pleno, y que requerían mayoría absoluta para su aprobación. Noemí Díaz votó esos asuntos, pero tras el cuarto punto del orden del día abandonó el pleno.