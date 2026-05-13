El aeropuerto de A Coruña demuestra que tiene margen para crecer tras absorber vuelos de Santiago: "Se puede, pero hacen falta obras urgentes"

Desde el 23 de abril, el aeropuerto de A Coruña ha ampliado su parrilla de vuelos, y no porque haya incorporado nuevas rutas --de hecho, ha perdido algunas-- sino porque se hace cargo de las conexiones que no puede operar Santiago, que está cerrado por obras hasta el 27 de mayo. Así lo reflejan las estadísticas de Aena. Alvedro cerró el mes con 134.135 pasajeros, un 25,4% más que hace un año y un 15% más que el mes pasado. El dato seguirá creciendo en mayo. Gustavo García, representante de CCOO en el aeropuerto coruñés, reconoce que esta situación demuestra que Alvedro "puede absorber más vuelos" aunque "no con las comodidades que necesita el pasajero". Se puede crecer, sí, pero también se necesitan "obras urgentes" de ampliación de la terminal.

Desde Vuela Más Alto, Alberto Maroto asegura que en estas semanas "ha habido episodios de saturación de la terminal", aunque asegura que, como contrapartida, "Aena ha reforzado el personal de seguridad" y hasta se ha abierto un arco de seguridad más, que ya estaba instalado. "También ha habido partes de la terminal que han funcionado mejor de lo esperado", señala, y recuerda que a pesar de que la terminal tenga seis puertas de embarque "solo cuatro están operativas".

Colapso en salas de embarque

Además, Maroto alerta del "punto débil" de Alvedro: "las salas de embarque". También Gustavo García cuenta que cuando coinciden dos o más vuelos "los pasajeros no caben" porque son espacios muy pequeños y se produce un "colapso". Y lo mismo ocurre con las cintas de recogida de equipaje, en las que apenas caben las maletas de un solo vuelo.

Por ello, el representante de CCOO defiende que "hacen falta obras urgentes para poder gestionarlo adecuadamente y darles a los pasajeros la comodidad y atención que se merecen". García cree que se necesita "una terminal nueva", como recoge el Plan director de 2022, que indicaba que había que acometer una ampliación de 5.000 metros cuadrados. Ya se nombraba esa necesidad en el de 2018. "Como sabemos que eso va para largo, por lo menos que hagan obras", añade.

Aena anunció el pasado marzo que, a través del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, acometería algunos trabajos, como agrandar áreas fundamentales en el tráfico de pasajeros, pero nada parecido a lo que establecía el Plan director, que sigue vigente hasta que se elabore uno nuevo. De los tres aeropuertos gallegos, el de A Coruña ha sido el único que no ha sufrido una transformación en los últimos años. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, situó esa ampliación "en 2027 o 2028".

La plataforma Vuela Más Alto insiste en que la situación actual de Alvedro "es provisional", absorbiendo vuelos de Santiago, pero mantener ese nivel de actividad "podría generar un desgaste" y hacerlo "insostenible".

Una "prueba de fuego" superada

El agente de viajes Agustín Vázquez, director de OlaMundo!, opina que el cierre de Santiago "fue una bendición para Alvedro". "No solo porque hay más rutas y tráfico sino porque fue una prueba de fuego brutal para verificar que el aeropuerto puede absorber más vuelos", manifiesta, y celebra que haya habido "muy pocas incidencias".

Como profesional del sector, Vázquez asegura que "es importantísimo tener una buena conectividad aérea". "Sobre todo si hablamos de turismo internacional", expone, y lamenta que "no haya actualmente más rutas" desde A Coruña.

En marzo Alvedro perdió tres enlaces que sumaban muchos pasajeros: Londres, Málaga y Valencia. Ahora está en marcha un plan de la Xunta para mejorar la conectividad en los tres aeropuertos gallegos, aunque falta concretar detalles y destinos.