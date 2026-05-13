El BNG de A Coruña amenaza con romper el pacto presupuestario con los socialistas si estos recortan inversiones o servicios

Los números rojos del Concello de A Coruña amenazan con romper el pacto entre socialistas y nacionalistas que permitió aprobar los presupuestos municipales de este año. El Ayuntamiento cerró el año pasado con déficit en términos de estabilidad presupuestaria y sin cumplir las reglas de equilibrio económico. De acuerdo con un informe del interventor, que acompaña a la liquidación de presupuesto del año pasado, que pasará por pleno este jueves, desde 2023, el gasto corriente crece a un ritmo muy superior al de los ingresos corrientes, lo que reduce el ahorro disponible. La concejala del BNG y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, reprochó este miércoles al Gobierno local un "fallo na xestión económica" y advirtió de que su grupo no tolerará recortes en invseriones en barrios y servicios públicos.

El documento del interventor recoge que el Concello, que en 2025 manejó un presupuesto de casi 380 millones de euros, tiene una necesidad de financiación de -6.475.787,01 euros en operaciones no financieras y que ha superado el límite de gasto en 12 millones, incumpliendo la regla que lo limita. El Bloque ya puso en cuestión el mes pasado la "vixencia" del pacto presupuestario y acusó al Gobienro local de "falta de transparencia".

Veira afirma que "este déficit é por culpa dun problema de xestión económica" y argumentó que se gastó más de lo que había. La edil solicitó un plan económico y financiero, que, argumentó, es obligatorio por ley, y citó "varias liñas vermellas" para contar con la aprobación de la formación política. "Non se poden tocar as inversións nos barrios e non pode haber recortes en servizos públicos", insistió. Si esto no se cumple, afirmó que romperán los pactos presupuestarios con el PP, pues la información sobre la situación económica, argumenta, se le ocultó al Bloque cuando negociaron las cuentas de 2026. Para Veira, la actuación del Ejecutivo local indica "falta de respecto e de transparencia".