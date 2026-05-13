Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alvedro, listoEspaldarazo contra las viviendas turísticasConsulta vinculante deportivistaCantera en la Fundación MOPFinal Four en A CoruñaIrrupción de Bil NsongoHuelga textil
instagramlinkedin

El cambio urbanístico para permitir construir en el parque del Agra, en A Coruña, en el aire por la baja de dos ediles socialistas

El Gobierno local precisa el voto de al menos una, y, aunque se plantea que una de las concejales participe de manera telemática, en 2021 no se permitió asistir al pleno a una representante del BNG en circunstancias similares

Se da la misma situación para que cambiar la normativa relativa a equipamientos, que el Ayuntamiento se incorpore a una asociación internacional de cultura y la adhesión a un convenio en materia de recaudación

Bancada socialista en el pleno municipal de este mes de febrero.

Bancada socialista en el pleno municipal de este mes de febrero. / Carlos Pardellas

Enrique Carballo

Marcos Mosquera

A Coruña

El Gobierno local llevará al pleno de este jueves varios asuntos para los que necesita una mayoría absoluta que peligra porque dos concejalas socialistas, Noemí Díaz y Diana Sobral Cabanas, están de baja por motivos médicos. El Ejecutivo municipal necesita sumar catorce votos a favor, de 27 ediles, para aprobar inicialmente la modificación urbanística que permitiría construir centenares de viviendas en el entorno del parque de Observatorio del Agra do Orzán y fue retirada de la sesión del mes pasado por la falta de apoyo del BNG. Desde entonces se llegó a un nuevo acuerdo con esta formación, que rebaja un tanto los pisos que se pueden construir, y en circunstancias normales los once concejales socialistas y los cuatro nacionalistas permitirían la aprobación, aunque se opusiesen los doce del PP.

Pero la baja de las dos concejales rebaja la cifra de votos favorables a trece, uno menos que la mayoría absoluta. El Gobierno local no ha querido realizar declaraciones sobre la situación, y, aunque fuentes conocedoras apuntan a que Cabanas participará de manera telemática, como ya hizo durante el covid, no está claro que sea posible.

En aquel entonces se permitió participar a distancia por los riesgos sanitarios, pero en 2021 la edil nacionalista Avia Veira, ahora candidata del BNG a la Alcaldía, quiso asistir a un pleno de manera telemática cuando estaba en baja por maternidad y se le negó. Según un acta de una junta de portavoces a la que tuvo acceso este diario, la Secretaría municipal afirmó que no era posible, y, aunque los portavoces acordaron modificar el reglamento municipal, esto no se ha hecho desde entonces.

Otros dos asuntos pendientes

Si no se permite la participación de la edil la modificación de Parque del Agra no podría salir adelante, y tampoco habría mayoría absoluta para otras tres propuestas municipales: la aprobación provisional de una modificación del plan general sobre equipamientos, que la ciudad se una a la asociación internacional Culture Action Europe, que ya tampoco logró aprobar en abril por la abstención de PP y BNG; y la adhesión a un convenio entre la Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia recaudatoria.

Noticias relacionadas y más

El voto en contra o la abstención del BNG también bloquearía estos asuntos, así como la posibilidad de que la oposición abandone la sesión, aunque se permitiese la participación de Cabanas. El PSOE sí podría continuar el pleno con nueve ediles, el mínimo para que haya quórum, y aprobar los asuntos que solo precisen mayoría simple.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hogar de las focas del Aquarium Finisterrae de A Coruña, en peligro de ser 'inviable' por las filtraciones: el Concello reparará el muro
  2. El mesón con uno de los mejores calamares de A Coruña: 'Aquí la freidora nunca está parada
  3. Abre en A Coruña un 'takeaway' de comida antiinflamatoria: 'No vamos a poner pollo a la plancha
  4. La confitería de A Coruña que lleva más de 40 años triunfando con sus sándwiches de miga: 'Todo el mundo dice que saben como los de Buenos Aires
  5. Eclipse solar en A Coruña: el centro comercial Cuatro Caminos reparte gafas homologadas
  6. El crucero 'Mein Schiff Relax' hace su primera escala en A Coruña con más de 4.000 pasajeros y casi 1.400 tripulantes
  7. El veterano restaurante de A Coruña que conquista Riazor desde hace más de 25 años: 'El nombre significa albahaca en italiano y cuando llegamos no se vendía en los supermercados
  8. Un coche se mete en sentido contrario en Alfonso Molina escapando de la Policía Local de A Coruña

El cambio urbanístico para permitir construir en el parque del Agra, en A Coruña, en el aire por la baja de dos ediles socialistas

El cambio urbanístico para permitir construir en el parque del Agra, en A Coruña, en el aire por la baja de dos ediles socialistas

La antigua sede de Telefónica en A Coruña será un equipamiento público

La Policia Nacional entrega a escolares de A Coruña diplomas de ciberexpertos en seguridad y buen uso

Diana Varela regresa á poesía na Coruña: "Quíxenlle dar a volta para contar a historia dende o punto de vista feminino"

El PP acusa a la alcaldesa de A Coruña de permitir que empeore el "agujero económico" y firmar facturas irregulares por 33 millones de euros

El PP acusa a la alcaldesa de A Coruña de permitir que empeore el "agujero económico" y firmar facturas irregulares por 33 millones de euros

El Concello de A Coruña inicia las obras en la pista deportiva de A Falperra para instalar un muro, canastas y renovar la iluminación

El Concello de A Coruña inicia las obras en la pista deportiva de A Falperra para instalar un muro, canastas y renovar la iluminación

Acuerdo entre San Rafael y Cruz Roja de A Coruña para favorecer a los mayores

El Encuentro de Alcaldesas en A Coruña apuesta por la cultura feminista "desde o municipalismo": "Estamos sacudindo a sociedade"

Tracking Pixel Contents