El cambio urbanístico para permitir construir en el parque del Agra, en A Coruña, en el aire por la baja de dos ediles socialistas

El Gobierno local llevará al pleno de este jueves varios asuntos para los que necesita una mayoría absoluta que peligra porque dos concejalas socialistas, Noemí Díaz y Diana Sobral Cabanas, están de baja por motivos médicos. El Ejecutivo municipal necesita sumar catorce votos a favor, de 27 ediles, para aprobar inicialmente la modificación urbanística que permitiría construir centenares de viviendas en el entorno del parque de Observatorio del Agra do Orzán y fue retirada de la sesión del mes pasado por la falta de apoyo del BNG. Desde entonces se llegó a un nuevo acuerdo con esta formación, que rebaja un tanto los pisos que se pueden construir, y en circunstancias normales los once concejales socialistas y los cuatro nacionalistas permitirían la aprobación, aunque se opusiesen los doce del PP.

Pero la baja de las dos concejales rebaja la cifra de votos favorables a trece, uno menos que la mayoría absoluta. El Gobierno local no ha querido realizar declaraciones sobre la situación, y, aunque fuentes conocedoras apuntan a que Cabanas participará de manera telemática, como ya hizo durante el covid, no está claro que sea posible.

En aquel entonces se permitió participar a distancia por los riesgos sanitarios, pero en 2021 la edil nacionalista Avia Veira, ahora candidata del BNG a la Alcaldía, quiso asistir a un pleno de manera telemática cuando estaba en baja por maternidad y se le negó. Según un acta de una junta de portavoces a la que tuvo acceso este diario, la Secretaría municipal afirmó que no era posible, y, aunque los portavoces acordaron modificar el reglamento municipal, esto no se ha hecho desde entonces.

Otros dos asuntos pendientes

Si no se permite la participación de la edil la modificación de Parque del Agra no podría salir adelante, y tampoco habría mayoría absoluta para otras tres propuestas municipales: la aprobación provisional de una modificación del plan general sobre equipamientos, que la ciudad se una a la asociación internacional Culture Action Europe, que ya tampoco logró aprobar en abril por la abstención de PP y BNG; y la adhesión a un convenio entre la Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia recaudatoria.

El voto en contra o la abstención del BNG también bloquearía estos asuntos, así como la posibilidad de que la oposición abandone la sesión, aunque se permitiese la participación de Cabanas. El PSOE sí podría continuar el pleno con nueve ediles, el mínimo para que haya quórum, y aprobar los asuntos que solo precisen mayoría simple.