El Chuac de A Coruña alcanza la cifra de los 1.000 trasplantes de de pulmón

El equipo de trasplantes del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña ha alcanzado un nuevo hito en su carrera médica. La pasada semana realizó el trasplante de pulmón número 1.000 desde que realiza este tipo de operaciones, con las que comenzaron en el año 1999.

El estado de la persona a la que se le realizó el injerto es satisfactorio. Actualmente se encuentra en planta ingresado tras pasar por la unidad de reanimación, al que se trasladó una vez realizada la intervención.

Además, según señala el Chuac en una nota de prensa, ese mismo día se realizaron también dos trasplantes de riñón, uno de hígado y uno de corazón.

Un éxito compartido

"Esta labor non sería posible sen a implicación dos equipos multidisciplinares que forman urólogos, cirurxáns xerais, cardíacos e torácicos, así como nefrólogos, hepatólogos, cardiólogos, neumólogos e anestesistas. Ademais do persoal que traballa nas unidades de reanimación e coidados intensivos, sen esquecer ao persoal de enfermería e servizos xerais do Complexo", señalan en el comunicado.

"Este novo éxito do equipo de transplantes do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, non sería posible sen a colaboración e a solidariedade das familias dos doantes, posto que o transplante de órganos é o único avance científico e médico que non se pode realizar sen a colaboración e a solidariedade dos cidadáns", añaden.

De izquierda a derecha, los doctores Javier Rodríguez-Rivera, Alejandro Ávila Álvarez, Luis Verde Remeseiro, Fernando Mosteiro Pereira y Constantino Fernández Rivera, en la presentación de resultados en el Hospital Universitario (Chuac) en enero / Iago López

Además, señalan que la mejora de las técnicas de injerto y los avances farmacológicos para evitar el rechazo no sirven de nada si paralelamente no se produce un incremento en la donación de órganos.

Casi 8.000 trasplantes

Desde que el programa de trasplantes se puso en marcha en el año 1981, y hasta terminar el 2025, en el complejo hospitalario coruñés se han realizado un total de 7.766 trasplantes de órganos, de los que 4.087 fueron riñones, 1.584 hígados, 985 pulmones, 983 corazones y 127 páncreas.