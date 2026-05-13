La CIG prepara una huelga en mayo en la refinería de A Coruña contra los "recortes de personal"

La CIG, el sindicato con más representantes en el comité de empresa de la refinería de A Coruña, celebró asambleas de trabajadores en las que se acordó iniciar los trámites para convocar una huelga a finales de este mes de mayo, y realizó este miércoles movilizaciones "contra los recortes de personal y el deterioro de las condiciones laborales", reclamando a Repsol un plan de inversiones en las instalaciones coruñesas. El comité de empresa ya había realizado protestas y planteado una huelga para abril, pero fuentes de la CIG indican que otros sindicatos pidieron que más de la mitad de los trabajadores votaran a favor para ir al paro. Siempre según la central sindical, 320 votaron que sí y 47 en contra, pero para superar la mitad se necesitaban 330 votos.

De acuerdo con el sindicato, hay un deterioro "cada vez más evidente" de las condiciones laborales, con prolongaciones de jornada de 12 y 16 horas como "práctica habitual", falta de personal y "recortes" en la unidad de coque, donde según ellos se actuó con "falta de planificación" e "irresponsabilidad" por parte de la empresa. El comité de empresa afirmó que en se eliminaron seis operadores en la unidad de coque y un planificador de paradas, pero Repsol, que admitió que procedería al "cese definitivo" de una unidad de Calcinación, argumentó que llevaba "varios años fuera de operación". "El personal a turno asociado al único puesto de esta unidad será reubicado en otras posiciones dentro del propio Complejo, sin impacto en el empleo", defendió la compañía.