Dos colectivos de A Coruña organizan una asamblea abierta por la conservación de los frescos de Urbano Lugrís
Los grupos In Nave Civitas y O Mural convocan una asamblea en el Circo dos Artesáns para exigir a la Xunta y al Concello actuaciones urgentes ante el deterioro
Los colectivos In Nave Civitas y O Mural convocan una asamblea abierta este jueves 14 de mayo, a las 20.30 horas, en el Circo de Artesáns de A Coruña, para reclamar una intervención urgente que garantice la conservación de los frescos de Urbano Lugrís situados en el número 25 de la calle Olmos. El espacio alberga el único conjunto mural íntegro conservado del artista, actualmente amenazado por el deterioro del edificio, las humedades y el abandono institucional.
Tras conseguir la declaración de Ben de Interese Cultural gracias a la movilización ciudadana, los colectivos consideran necesario dar un nuevo paso para exigir actuaciones inmediatas por parte de la Xunta de Galicia y del Concello de A Coruña. La convocatoria de las agrupaciones, en su centro en la rúa San Andrés 36, está abierta a la participación de toda la ciudadanía y de colectivos sociales interesados en la defensa del patrimonio cultural gallego.
Suscríbete para seguir leyendo
- El hogar de las focas del Aquarium Finisterrae de A Coruña, en peligro de ser 'inviable' por las filtraciones: el Concello reparará el muro
- El mesón con uno de los mejores calamares de A Coruña: 'Aquí la freidora nunca está parada
- Abre en A Coruña un 'takeaway' de comida antiinflamatoria: 'No vamos a poner pollo a la plancha
- La confitería de A Coruña que lleva más de 40 años triunfando con sus sándwiches de miga: 'Todo el mundo dice que saben como los de Buenos Aires
- Eclipse solar en A Coruña: el centro comercial Cuatro Caminos reparte gafas homologadas
- El crucero 'Mein Schiff Relax' hace su primera escala en A Coruña con más de 4.000 pasajeros y casi 1.400 tripulantes
- El veterano restaurante de A Coruña que conquista Riazor desde hace más de 25 años: 'El nombre significa albahaca en italiano y cuando llegamos no se vendía en los supermercados
- Un coche se mete en sentido contrario en Alfonso Molina escapando de la Policía Local de A Coruña