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Dos colectivos de A Coruña organizan una asamblea abierta por la conservación de los frescos de Urbano Lugrís

Los grupos In Nave Civitas y O Mural convocan una asamblea en el Circo dos Artesáns para exigir a la Xunta y al Concello actuaciones urgentes ante el deterioro

Murales de Urbano Lugrís en el edificio de la calle Olmos.

Murales de Urbano Lugrís en el edificio de la calle Olmos. / LCO

RAC

A Coruña

Los colectivos In Nave Civitas y O Mural convocan una asamblea abierta este jueves 14 de mayo, a las 20.30 horas, en el Circo de Artesáns de A Coruña, para reclamar una intervención urgente que garantice la conservación de los frescos de Urbano Lugrís situados en el número 25 de la calle Olmos. El espacio alberga el único conjunto mural íntegro conservado del artista, actualmente amenazado por el deterioro del edificio, las humedades y el abandono institucional.

Tras conseguir la declaración de Ben de Interese Cultural gracias a la movilización ciudadana, los colectivos consideran necesario dar un nuevo paso para exigir actuaciones inmediatas por parte de la Xunta de Galicia y del Concello de A Coruña. La convocatoria de las agrupaciones, en su centro en la rúa San Andrés 36, está abierta a la participación de toda la ciudadanía y de colectivos sociales interesados en la defensa del patrimonio cultural gallego.

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