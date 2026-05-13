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El Concello de A Coruña inicia las obras en la pista deportiva de A Falperra para instalar un muro, canastas y renovar la iluminación

Las obras sucederán en una primera fase entre el 13 y el 20 de mayo, antes del cierre temporal de la pista para la aplicación de resinas deportivas en el pavimento

La pista deportiva de A Falperra antes de las obras.

La pista deportiva de A Falperra antes de las obras. / Casteleiro

RAC

A Coruña

El Concello de A Coruña comenzó este miércoles las obras de mejora en la pista deportiva de A Falperra, orientadas a la renovación integral de esa infraestructura pública. La intervención permitirá mejorar el pavimento, la iluminación y el equipamiento deportivo del recinto gracias a un nuevo muro, la renovación del sistema de iluminación, la instalación de nuevas canastas, la mejora del pavimento deportivo mediante la aplicación de resinas específicas y la sustitución del cerramiento perimetral de la pista.

Según informa el Concello, durante esta primera fase de los trabajos, prevista entre el 13 y el 20 de mayo, se ejecutará el muro de bloques, la cimentación de las canastas y parte de la instalación eléctrica y de iluminación. En este período se mantendrá habilitado el paso peatonal desde la ronda de Nelle y se compatibilizará la ejecución de la obra con el uso parcial de la instalación deportiva mediante un cerramiento provisional de la zona de actuación.

Posteriormente, a medida que esté disponible el nuevo cerramiento galvanizado, deberá realizarse el cierre temporal completo de la pista para acometer los trabajos de instalación del vallado y la aplicación de las resinas deportivas para mejora del pavimento. Esta segunda fase, prevista a partir del 21 de mayo, tendrá una duración aproximada de dos semanas, condicionada también por las situación meteorológica necesaria para ejecutar los tratamientos de resina.

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El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que “esta actuación permitirá modernizar una instalación muy utilizada por el vecindario, mejorando su seguridad, funcionalidad y calidad para la práctica deportiva diaria”.

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