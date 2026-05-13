El Concello de A Coruña inicia las obras en la pista deportiva de A Falperra para instalar un muro, canastas y renovar la iluminación

El Concello de A Coruña comenzó este miércoles las obras de mejora en la pista deportiva de A Falperra, orientadas a la renovación integral de esa infraestructura pública. La intervención permitirá mejorar el pavimento, la iluminación y el equipamiento deportivo del recinto gracias a un nuevo muro, la renovación del sistema de iluminación, la instalación de nuevas canastas, la mejora del pavimento deportivo mediante la aplicación de resinas específicas y la sustitución del cerramiento perimetral de la pista.

Según informa el Concello, durante esta primera fase de los trabajos, prevista entre el 13 y el 20 de mayo, se ejecutará el muro de bloques, la cimentación de las canastas y parte de la instalación eléctrica y de iluminación. En este período se mantendrá habilitado el paso peatonal desde la ronda de Nelle y se compatibilizará la ejecución de la obra con el uso parcial de la instalación deportiva mediante un cerramiento provisional de la zona de actuación.

Posteriormente, a medida que esté disponible el nuevo cerramiento galvanizado, deberá realizarse el cierre temporal completo de la pista para acometer los trabajos de instalación del vallado y la aplicación de las resinas deportivas para mejora del pavimento. Esta segunda fase, prevista a partir del 21 de mayo, tendrá una duración aproximada de dos semanas, condicionada también por las situación meteorológica necesaria para ejecutar los tratamientos de resina.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que “esta actuación permitirá modernizar una instalación muy utilizada por el vecindario, mejorando su seguridad, funcionalidad y calidad para la práctica deportiva diaria”.