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El Concello de A Coruña pagará 38.000 euros por un servicio cuyo contrato lleva 7 años caducado

La compañía sigue trabajando para el Instituto Municipal Coruña Espectáculos sin la necesaria cobertura legal, por lo que el interventor presenta un reparo suspensivo

Concierto de la Banda Municipal de Música de A Coruña en las fiestas de María Pita de 2025.

Concierto de la Banda Municipal de Música de A Coruña en las fiestas de María Pita de 2025. / IAGO LOPEZ

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

El Gobierno local de A Coruña llevará al pleno municipal que se celebrará este jueves una propuesta de modificación del presupuesto del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), encargado de organizar las fiestas y las iniciativas culturales, para aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito con el que se abonen 38.178 euros a la empresa que presta servicios de personal en diversas actividades. El interventor presentó un reparo suspensivo a este cambio de las cuentas que debe ser levantado por el pleno.

Esa compañía desarrolla su labor pese a que el contrato que existía con ella caducó en abril de 2019 y desde entonces no se ha renovado, como señala el interventor, quien destaca que el trabajo que lleva a cabo es una necesidad "periódica y previsible", además de "imprescindible para el correcto funcionamiento del IMCE".

El funcionario encargado de la fiscalización económica señala que este año, además, la partida incluida en el presupuesto del organismo fue insuficiente para afrontar el gasto necesario, por lo que considera que en este reconocimiento extrajudicial existe una "doble nulidad", ya que, a la falta crédito presupuestario se suma el no haberse licitado el nuevo contrato.

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Además de ese gasto, en el cambio presupuestario se incluye el abono a la SGAE de 2.481 euros por los derechos de autor de la obra Los lunes al sol, representada en el teatro Rosalía de Castro, y de 6.050 euros por la celebración del festival Cormorán Fest.

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