Concentración ante la Xunta en A Coruña por la "dignidad laboral y salarial" en sectores de atención a discapacidad y menores

Las dependencias de Política Social en A Coruña, situadas en el edificio Amizar de la ronda de Nelle, fueron punto de protesta en la mañana de este miércoles para reclamar condiciones laborales y salariales dignas para el personal de atención a la discapacidad, centros de protecciones de menores y reforma, además de educación infantil en la etapa de 0 a 3 años, que realizan su trabajo en centros privados o con gestión privatizada.

Esta movilización forma parte dentro de las protestas que estos tres sectores realizan de forma conjunta desde hace más de un año para exigirle a la Consellería, que tiene las competencias en estas materias, que atienda a sus reivindicaciones por la mejora de las condiciones laborales, la bajada de las ratios, reducción de la carga de trabajo y salarios dignos a través de la creación de un complemento autonómico gallego.

El personal de estos tres sectores, que según cifras de la CIG ocupa a unas 10.000 personas, está regulado por convenios colectivos de ámbito estatal, que según denuncian, tienen tablas salariales que están en el límite del SMI.

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"Con estas condicións non se poden prestar uns servizos de calidade”, explicó Henrique García, representante de CIG-Ensino. Calificó de vergonzoso que un cargo público como es el de la conselleira de Política Social se niegue a recibir al personal y abrir una mesa con las patronales “para poder comezar a negociar, tendo en conta ademais que se trata de sectores financiados pola administración”.