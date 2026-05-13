A Coruña acoge la séptima Galicia Design Week con talleres, gastronomía, eventos en directo y una subasta de diseño

La séptima edición de la Galicia Design Weel (GDW) se celebrará en A Coruña desde el 14 al 23 de mayo para reivindicar la creatividad y el diseño en el noroeste peninsular. La programación, gratuita en la mayor parte de los eventos, se expande por diversas localizaciones de la ciudad, como Studio Follow, Vavava Haus, Bendita Flor y Restory. El evento es el único festival de la zona integrado en la red internacional World Design Weeks. La GDW se estructura en diferentes ejes temáticos para conectar a través de habituales charlas profesionales (Talks) y talleres prácticos (Workshops), destinados a acercar la experiencia de grandes figuras del sector tanto a estudiantes como a profesionales en activo.

La agenda más informal y urbana se canalizará a través de la sección Off, un conjunto de acciones, encuentros y eventos en colaboración directa con distintos agentes creativos locales; e incluirá desde una subasta de diseño hasta la transformación de una floristería en librería con motivo de las Letras Galegas, pasando por la grabación de un pódcast o presentaciones de nuevos productos. Durante los fines de semana de celebración del evento, el público podrá disfrutar de las Sessions, una serie de sesiones musicales ideadas para poner banda sonora al festival en las noches de viernes y sábado en Studio Follow y protagonizadas por diseñadoras y diseñadores.

La Galicia Design Week contará con referentes que protagonizarán algunos de los platos fuertes de esta séptima edición. En el ámbito del diseño de espacios y arquitectura, destaca la conversación entre los estudios madrileños Burr y Studio Animal, que aportarán su visión rompedora; así como la revista Obradoiro del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, con la presencia de Manuel Bouzas, Teresa Sánchez Táboas y María Fandiño.

A la hora de abordar la estrategia creativa, la GDW contará con la presencia de Paula de Álvaro, integrante del reconocido estudio Design Office Fun; de Román De Lorenzo, CEO gallego de MURPH; del director de arte Alexander Gross; del director creativo Aitor Molina; y de la agencia gallega y catalana especializada en retail Bagel Affairs.

La innovación también llegará de la mano de consolidados referentes del diseño gráfico y editorial, como es el caso de las premiadas agencias Costa y Desescribir, que mostrarán la calidad estratégica que se hace desde Galicia, o de la agencia barcelonesa de motion graphics THRU. En el ámbito de la identidad visual se sumarán consultoras de branding tan singulares como Summa y Grávita; y la inteligencia artificial tendrá en Isabel Sierra, de Adobe Creative Studio, y en FRANKA a sus máximos exponentes en el festival. Además, la puesta en escena tendrá un papel muy destacado con la participación de la coruñesa Ana Inés Jabares Pita, una de las creadoras con mayor proyección internacional en la escenografía actual gracias a su prestigioso trabajo en teatros y óperas de todo el mundo.

Por su parte, la sección Gastro explorará los vínculos entre la gastronomía y las corrientes creativas más actuales gracias a las propuestas de Comer y Rosmon, así como con la participación especial del colectivo Gracias por su visita.

Más disciplinas y escenarios

En esta GDW ganan espacio las disciplinas que exploran los límites del diseño tradicional. Es el caso de FONDO, que mostrará el potencial del diseño alimentario (food design) aplicado a la investigación y la creación culinaria contemporánea; de Accenture Song, el mayor grupo creativo mundial con oficinas en A Coruña; o de Dame Après Paris y Andrea Carandini, que aportarán su visión singular en el ámbito del diseño textil y la moda. En el plano de la producción cinematográfica y el diseño audiovisual, el público podrá descubrir las claves creativas del prestigioso dúo de directoras XOXO, completando un abanico de invitados multidisciplinar y de primer nivel.

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Esta nueva edición destaca por su fuerte expansión urbana con un total de seis sedes confirmadas repartidas por la ciudad: Studio Follow, Vavava Haus, Accenture Song (evento en Fundación Barrié), The House by Malasa, Bendita Flor y Restory. La GDW crece en A Coruña a partir del 19 de mayo con otra localización en la avenida del Puerto, que acogerá las exposiciones Designed in Galicia y #novodeseñogalego, pensadas para acercar la creatividad al gran público de un modo sencillo y directo.