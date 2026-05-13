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A Coruña vive un miércoles sin lluvia antes de un nuevo frente

Las temperaturas no sufrirán grandes variaciones, situándose las máximas en los 17ºC

Barrio de Adormideras

Barrio de Adormideras / Iago Lopez

RAC

A Coruña

A Coruña queda situada a partir de este miércoles en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con régimen de componente norte. Aunque sí que se registrarán lluvias en otras zonas de Galicia como son la Costa da Morte, interior de Lugo o sur de la comunidad, estas no serán más que algunos chubascos ocasionales, que serán algo probables por la tarde.

El Golfo Ártabro en principio se librará de estas precipitaciones, aunque regresarán el jueves e irán a más con el avance del fin de semana e inicios de la siguiente.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas quedarán sin cambios. Por lo tanto se espera que los termómetros se sitúen entre los 11ºC y los 17ºC.

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El viento soplará flojo de componente norte.

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