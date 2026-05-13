El Encuentro de Alcaldesas en A Coruña apuesta por la cultura feminista "desde o municipalismo": "Estamos sacudindo a sociedade"

El III Encuentro de Alcaldesas selló este miércoles en A Coruña la tercera Declaración de María Pita por las veinte regidoras convocadas por Inés Rey. Esta edición, bajo el lema Cultura feminista, feminismo na cultura. As alcaldesas falan, cuenta con la presencia de las alcaldesas de Palencia, Santa Coloma de Gramenet, Castro Urdiales, Avilés o Portugalete y, en clave gallega, de Betanzos, Cee, Camariñas y Vilalba, entre otras. "As cidades avanzan máis e mellor cando compartimos experiencias, cando tecemos redes e cando construímos alianzas desde o municipalismo", afirmó la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, esta tarde durante su intervención inaugural en el Club Cámara Noroeste, en O Parrote.

Por la mañana, en el Palacio Municipal, entre recordatorios a Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal y María Pita, la regidora coruñesa destacó el simbolismo del encuentro en el Salón de Sesiones del Concello "para seguir abrindo camiños desde a política local". Rey enfatizó sobre la urgencia de contar con mirada feminista en el ámbito cultural "como eje vertebrador de los gobiernos" y en la descentralización de los actos dentro de los municipios porque "non é o privilexio de unha elite, senón un dereito democrático". “A cultura transforma barrios, revitaliza cidades e mellora a vida da xente”, destacó.

El texto firmado por las alcaldesas incluye apartados sobre "la gestión cultural, la literatura, el arte, el audiovisual o la recuperación de la memoria" porque "actúan como palancas de cambio, con una capacidad extraordinaria para transformar". La tercera Declaración de María Pita incide sobre la integración de "la perspectiva de género en todas las políticas culturales, desde la arquitectura de un museo hasta el guion de una serie pasando por la programación cultura de un ayuntamiento".

El último segmento del acuerdo recoge los compromisos acatados por todas las regidoras con la firma del documento. Entre los puntos, acuerdan "visibilizar a las que estuvieron antes, contando sus historias y recuperando su memoria, que es también la memoria colectiva de nuestras ciudades y pueblos", "poner en marcha políticas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica" o "impulsar una cultura feminista que enfoque y revise el relato y la propia política pública para redistribuir poder, prevenir desigualdades y construir formas de trabajo más justas y sostenibles".

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, durante el acto del III Encuentro de Alcaldesas, junto a la Directora Xeral de Igualdade, María Quintiana. / GUS DE LA PAZ

Al final del acto, las alcaldesas recibieron como obsequio por parte de Inés Rey un ejemplar del libro As malas mulleres, de Marilar Aleixandre, que fue Premio Nacional de Narrativa 2024. Sobre la firma y ese regalo volvió la regidora coruñesa durante la inauguración oficial por la tarde, al celebrar que incluso las mandatarias españolas se animen a leer la obra en gallego. "A III Declaración de María Pita non é unicamente un documento. É unha declaración colectiva de principios, unha folla de ruta compartida para seguir impulsando políticas públicas que entendan a cultura como ferramenta de transformación social, económica e democrática", aseguró.

Municipalismo con acento gallego

"Soy rotunda y creo firmemente que el gallego, como la mujer, necesita una clara discriminación positiva", aseguró la alcaldesa de Betanzos, María Barral, antes de cambiar de idioma en su discurso durante la inauguración en el Club Noroeste. "As mulleres estamos sacudindo a nosa sociedade e as nosas institucións, sacándoas de inercias condescendentes e situándoas en clave de igualdade real a través de políticas e iniciativas como esta. Nestes últimos 20 anos, pasamos de 18 alcaldesas en Galicia no ano 2003, a 71 alcaldesas a día de hoxe. Máis do 42% das concellerías nos municipios galegos están ocupados por mulleres. A vocación do municipalismo galego é seguir estando na vanguarda das políticas de igualdade", aseguró Barral.

"Vivimos un momento especialmente relevante para facer esa reflexión. Estamos nun momento no que se están cuestionando publicamente discursos onde os dereitos e os avances que pensabamos consolidados xa non o son. E sobre todo, que aquilo que ao mellor se dicía ca boca pequena, hoxe atopa unha voz enorme para poder dicilo. A aqueles que utilizan o oco da cultura para confrontar e para destruír non os queremos. É unha acción constante para non dar un paso atrás porque, historicamente, os dereitos das mulleres son os primeiros que quebran ante unha crise económica, social, política, e, polo tanto, son os máis cuestionados", expresó Inés Rey en su intervención en la inauguración.

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En total, las alcaldesas participantes en la edición son de Betanzos, María Barral; Palencia, Miriam Andrés; Santa Coloma de Gramenet, Mireia González; Castro Urdiales, Susana Herrán; Avilés, Mariví Monteserín; Portugalete, María José Blanco; Camariñas, Sandra Insua; Cee, Margarita Lamela; Narón, Marián Ferreiro; y Vimianzo, Mónica Rodríguez. También han estampado sus rúbricas las regidoras de Redondela, Digna Rivas; Silleda, Paula Fernández; Coles, Susana Rodríguez; Maceda, Uxía Oviedo; Rairiz de Veiga, Asunción Morgade; Ramirás, Isabel Gil; Guitiriz, Marisol Morandeira; y Vilalba, Marta Rouco; además de la anfitriona Inés Rey.