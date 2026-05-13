El importe de las facturas irregulares del Concello de A Coruña sube un 64% hasta los 32,7 millones de euros

El valor de las facturas abonadas con reparo del interventor en el Ayuntamiento de A Coruña se disparó en 2025. Se trata de abonos que se realizan para cubrir servicios al Concello en los que el Gobierno local no cumplió todas las previsiones legales: casos como contratos caducados que se extienden sin que se abra un nuevo concurso, o pagos en los que se omitieron prescripciones legales durante la tramitación. En 2024 fueron unas 1.600, y este año la cifra descendió, con 1.510 expedientes del Concello y 39 del Instituto Municipal Coruña Espectáculos, que gestiona las fiestas y equipamientos culturales como el Coliseum. En cambio, el importe global se incrementó y de unos 20 millones en facturas irregulares se pasó a más de 32,7 millones. Un aumento del 64%.

En su informe sobre las cuentas de 2024, el interventor, encargado de fiscalizar las finanzas municipales, ya había criticado al Concello por permitir que los contratos caduquen sin que salga un nuevo concurso, y por tanto los pagos a las concesionarias se conviertan en irregulares. Esto lleva al "incumplimiento legal permanente", con empresas trabajando sin "cobertura legal" y perjuicio económico, pues no pueden actualizar las tarifas.

La nómina de octubre, sin justificar

Algunos de los expedientes de gastos en los que se omitió el procedimiento son de pequeña entidad, como los 91 euros de imprimir carteles para una exposición. Pero otros casos son por importes millonarios. El más cuantioso, con diferencia, es el pago de la nómina de octubre del Ayuntamiento, que supone más de 4,6 millones de euros abonados sin que se acreditase "suficientemente" el derecho a pagarlos.

Entre las facturas irregulares más importantes hay algunos gastos puntuales, como las inversiones en la Ciudad de las TIC. Acumulan un expediente de 1,56 millones de euros y otro por unos 826.000 que no se justificaron correctamente.

Concesiones irregulares

Pero otros son facturas recurrentes, como la prestación del servicio del teléfono de atención a la ciudadanía 010 o el de megafonía del Concello. El servicio de recogida y transporte de residuos urbanos, cuya concesión ha sido declarada ilegal judicialmente hace años sin que se haya sacado un nuevo concurso para regularizar la situación, supuso algo más de 3,2 millones de euros mensuales de forma irregular en tres mensualidades, entre septiembre y diciembre.

El suministro de energía eléctrica a dependencias municipales suma cerca de 1,4 millones de euros irregulares, y la retirada de vehículos supera los 1,2 millones. El contrato de los trabajadores externos de las bibliotecas municipales supuso más de 3,2 millones de euros en facturas irregulares durante el año pasado, y el servicio de conserjería de las instalaciones deportivas municipales añade 2,2 millones a la lista.

Gastos de espectáculos

En el IMCE, los expedientes fueron solo 39, pero sumaron 3,8 millones de euros irregulares, casi 100.000 por contrato. En muchos casos, los motivos no aparecen desarrollados, y se repiten abonos de "diversos gastos" relacionados con la programación y el mantenimiento de servicios. En uno de los casos se pagaron por este motivo cerca de 850.000 euros irregulares, y el abono de servicios complementarios de personal, para el que no figuran todos los meses, se acercan a 1,2 millones.

Como ya publicó este diario, el interventor también alertó de que el Concello cerró 2025 con déficit en términos de estabilidad presupuestaria y sin cumplir las reglas de equilibrio económico. Tiene un déficit consolidado de más de 6,5 millones de euros y ha superado el límite de gasto en 12 millones, incumpliendo la regla que lo limita.