Los 10 mejores restaurantes de A Coruña según la Guía Macarfi: del rey del arroz al mejor flan de Galicia

Para muchos, dar con los mejores restaurantes de A Coruña es el fruto de una larga e intensa investigación personal: hay mucho trabajo de campo, alguna decepción que otra ante los manteles, y la perenne incertidumbre de si, una vez llegue la cuenta, la experiencia habrá merecido el pitido de la tarjeta al deslizarse sobre el TPV.

Después de incluir este 2026 a Galicia en su proyecto, la Guía Macarfi le ha facilitado el trabajo a los coruñeses más foodies, que ya pueden ir a tiro fijo a los que la entidad considera los locales con la mejor experiencia culinaria de la ciudad. A partir de la reseña de más de 2.000 embajadores y gastrónomos, ha establecido un ranking con los establecimientos más destacados, que esconden, entre otros tesoros, el mejor flan de toda Galicia, el arroz más aclamado y uno de los sushis más populares del centro.

1. Terreo, el rey de los arroces

Liderando el podio de los mejores sitios para comer en la ciudad de A Coruña está Terreo. Un local abierto en 2018 por el chef Quique Vázquez y su pareja Ana Siñeriz, en el que hay que reservar con meses de antelación si se quiere disfrutar de sus platos en fin de semana.

El chef Quique Vázquez, cocinando en Terreo. / Carlos Pardellas

La Guía Macarfi, sin embargo, asegura que la espera para comer en "el restaurante más solicitado de la ciudad" vale "absolutamente la pena", especialmente por sus arroces. Los hay de sabores como pulpo, pescado y magret de pato, pero también existe un menú degustación de 60 euros que permite hacer una cata de su cocina y que incluye dos postres para despedir el banquete con un sabor dulce.

Los comensales aseguran que no hace falta ni mirar el menú para que el embrujo de Terreo surta efecto. "Ni abras la carta, déjate aconsejar por Ana y su equipo y tendrás una experiencia gastronómica increíble", señala un cliente en las reseñas del local, que roza las cinco estrellas.

El establecimiento también se ha ganado un Sol de Repsol y un Bib Gourmand de Michelin con lo que definen como una comida "informal", mediterránea y "con toques internacionales". También se nota la tradición culinaria gallega, aunque con un giro moderno, que ha convertido este rincón de San Andrés en una cita imperdible para los amantes de la buena comida.

2. Árbore da Veira, comida Michelin con grandes vistas

El restaurante del coruñés Luis Veira es un clásico del buen comer en A Coruña. Se trata de un establecimiento reconocido con una estrella Michelin, que, desde su atalaya en el Monte de San Pedro, ofrece una fusión de mar y montaña con vistas al Atlántico.

El precio medio sin bebida es de 75 euros, aunque hay menús degustación por 65 que incluye cinco platos, dos postres, snacks y petit fours. De los fogones, salen platos tan originales como 'la cereza que cayó del árbol' -una mezcla de gelatina de cereza, albahaca y foie-, pero también clásicos como las vieiras, la merluza de Celeiro o la paletilla con manzana asada.

3. Eclectic, un rincón romántico para comer 'como en casa'

Si uno busca dónde comer bien en A Coruña y, además, quiere hacerlo en un ambiente íntimo, hay pocas opciones más acertadas que el Eclectic. Y es que el restaurante de San Andrés cuenta con tan solo con media decena de mesas, lo que ayuda a crear ese ambiente "romántico" que Macarfi destaca en su guía.

El coste medio sin bebida es de 110 euros y se puede escoger entre distintos menús degustación que se crean según "lo disponible en el mercado". La cocina es creativa y se puede acompañar con una buena bodega, lo que la hace adecuada para los amantes del vino.

4. Tira do Playa, el mejor pescado frente a Riazor

Ya fuera del podio, pero aún en el top 10 de mejores restaurantes coruñeses, se encuentra Tira do Playa. Su ubicación frente al arenal de Riazor lo convierte en una elección recomendable para quien aprecie tanto unas buenas vistas como el sabor del pescado y el marisco.

La vista desde las mesas del restaurante Tira do Playa, en A Coruña. / Tira do Playa

La lubina salvaje a la brasa, los arroces melosos y el salpicón de bogavante son algunos de los platos estrella de este local que se abre sobre el mar de A Coruña. El estilo de la cocina es gallega y el precio medio sin bebida ronda los 60 euros.

5. Caballa 14, un abrazo entre Japón y Galicia

Uno puede aterrizar en Monte Alto y pensar que es el barrio de moda por la influencia de Inditex. Pero también se peregrina hasta sus calles por joyas culinarias como Caballa 14, la apuesta del chef Antonio Reboredopara "hacer las cosas a mi manera".

El cocinero Antonio Reboredo, en la cocina de Caballa 14. / Carlos Pardellas

El restaurante de Orillamar, también reconocido en la Guía Repsol, destaca en Macarfi por su "encanto", que recuerda "a las auténticas izakayas niponas". Los sabores de su carta también son un pase directo a Japón, especialmente por su sushi, con propuestas recomendadas como los nigiris de erizo y los de cigala con guanciale.

Al igual que en Tira do Playa, el lugar cuenta con un número de mesas reducido y con un precio medio de 60 euros. También existe un menú degustación, que los clientes aconsejan probar para disfrutar al completo de este viaje gastronómico a Asia.

6. Omasake Sushi Bar, un trozo de Tokio en María Pita

La Guía Macarfi no sale de Japón para escoger la sexta posición de su lista. Hablamos de Omasake Sushi Bar, abierto hace cinco años en el centro y reconocido con un Sol Repsol por su propuesta cerrada de sushi "purista".

El sushiman Adrián Figueroa, en el Omasake Sushi Bar. / Víctor Echave

Se trata de una barra para tan solo ocho personas, a las que el sushiman Adrián Figueroa sirve pescado gallego que, dice, prepara "poco a poco, con la mano" y "pieza a pieza". Los clientes alaban el sabor, pero también "la experiencia" de ver cómo los platos "cobran vida" frente a sus ojos, en lo que algunos definen como "el mejor" local de sushi de A Coruña. ¿El precio? 75 euros sin bebida.

7. Oceánico As Garzas, arroz frente al Atlántico

Dice el chef Caco Agrasar que tiene suerte de que sus tres restaurantes tengan "vistas espectaculares". Pero también de haber conquistado los estómagos de la provincia con todas las apuestas gastronómicas que ha emprendido.

Su imperio del arroz comenzó en Malpica con As Garzas, siguió en el paseo marítimo con Salitre y acabó de consolidarse en Paseo de Ronda con Oceánico. Ahí, en lo que era la antigua discoteca Moon, se alza ahora uno de los restaurantes más alabados de A Coruña, que destaca por una hermosa terraza abierta al mar y una carta muy marinera con un coste medio de 60 euros.

No es difícil ver al cocinero paseando entre las mesas, hablando con los comensales o tomándoles directamente el pedido. Entre los entrantes, recomienda su empanada casera recién hecha y cualquiera de sus arroces para darse un festín frente al océano.

8. Charrúa, carne y fuego desde Uruguay

Los Charrúas eran una tribu indígena que vivía en el sur de Uruguay. Unos cazadores que preparaban sus presas a la brasa, con el mismo espíritu que ha querido replicar este templo uruguayo de la calle Estrella.

La carne del Charrúa, uno de los restaurantes destacados por la Guía Macarfi. / Facebook/Charrúa

No es probablemente el mejor sitio para una persona vegana, pero sí para los amantes de la carne, que pueden disfrutarla asada en una parrilla de fuego de leña por un precio medio de 50 euros. El Black Angus en sus distintas versiones y el chuletón de vaca gallega son algunas de las recetas clásicas que los han convertido, para algunos clientes, en uno de los asadores más recomendados de A Coruña.

9. NaDo, el mejor flan de Galicia

Si uno es amante del dulce y siente curiosidad por descubrir cómo sabe el mejor flan de Galicia, debe dirigir sus pasos a NaDo. Y es que en este rincón de la Ruela da Estacada se prepara el considerado como el mejor postre tradicional de la comunidad según los Premios da Cociña Galega de 2025.

El cocinero Iván Domínguez, del restaurante NaDo, con su famoso flan. / Carlos Pardellas

Su autor, Iván Domínguez, describe el plato como "casero, cremoso y con ingredientes de calidad". La guinda perfecta, en definitiva, de un establecimiento cuya carta cambia como las mareas y que ofrece además un menú de ocho o seis pasos.

La corvina, el solomillo, los mejillones y las milhojas son algunas de las comandas más alabadas del restaurante. La Guía Macarfi lo destaca asimismo por su cocina abierta y sus dos mesas modulares, en las que los clientes se sientan a disfrutar por un precio medio de 55 euros.

10. O Lagar da Estrella

El ranking de los diez mejores restaurantes de A Coruña según la Guía Macarfi se cierra en una de las arterias más gastronómicas de la urbe: la calle Estrella, donde se encuentra el local más asequible del listado.

En este establecimiento coruñés del centro se puede comer bien por poco dinero -unos 35 euros de media-, y escoger entre sus dos terrazas, su reservado o su comedor.

La carta es pura creatividad y no entra en catalogaciones. En ella, hay propuestas que van desde un canelón de galo celta hasta un arroz de choco, un usuzukuri de corvina o un pan bao de churrasco que, dice Macarfi, ya es todo "un imprescindible".