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Día mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica

Pacientes de fibromialgia alzan la voz en A Coruña para visibilizar su día a día y reivindicar derechos: "No pedimos favores, son necesidades"

Convocados en María Pita por la asociación Fibro Visibles, afectados gallegos urgen un modelo de atención multidisciplinar en la sanidad pública, más investigación y un mayor reconocimiento del dolor crónico, entre otras medidas

Acto por el Día mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, en A Coruña

Acto por el Día mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, en A Coruña

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Acto por el Día Mundial de la Fibromialgia en la plaza de María Pita / Casteleiro

María de la Huerta

A Coruña

Escucha activa en las consultas médicas. Más formación sobre la fibromialgia y otras enfermedades "invisibles", así como un modelo de atención multidisciplinar en la sanidad pública. Actualización de las guías médicas sobre la enfermedad. Menos sobremedicación y tratamientos más eficaces. Más investigación. Concienciación y comprensión social e institucional. Mayor reconocimiento del dolor crónico... El colectivo de la fibromialgia y la fatiga crónica alzó la voz, este martes, en María Pita, para visibilizar su realidad diaria y reivindicar derechos: "No pedimos imposibles ni favores. Son necesidades y carencias que nos acompañan en nuestro día a día como enfermos".

En el Día mundial de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica, que se conmemora cada 12 de mayo, y convocados por la asociación Fibro Visibles, afectados de toda Galicia aseguraron que no cesarán en su "tarea de dar visibilidad" a su día a día, así como en la "mejora" de sus derechos y su calidad de vida.

DIA FIBROMIALGIA 2026

Participantes en el acto institucional del Día mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, este martes, en María Pita, en A Coruña / Casteleiro

Estigmas, prejuicios e incomprensión

"Estamos ante una enfermedad que no entiende de edad ni de sexo, cargada de estigmas y prejuicios e ignorada por el sistema en demasiados aspectos", expusieron, a través de un manifiesto al que dieron lectura frente a la arcada del Palacio Municipal de A Coruña.

"Estamos ante una enfermedad que no entiende de edad ni de sexo, cargada de estigmas y prejuicios e ignorada por el sistema en demasiados aspectos"

DIA FIBROMIALGIA 2026

Participantes en el acto institucional del Día mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, este martes, en María Pita, en A Coruña. / Casteleiro

"Queremos hechos. De palabras ya estamos servidos desde el año 1992, momento en que nuestra enfermedad fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)", advirtieron, antes de "agradecer todo el apoyo recibido hasta ahora", y "todo el que está por venir", a los ciudadanos y autoridades presentes en María Pita.

Respaldo institucional

Entre quienes arroparon al colectivo en este acto convocado por la asociación Fibro Visibles, destacó la presencia de la alcaldesa, Inés Rey --quien presidió el encuentro acompañada por el portavoz del Gobierno Municipal, José Manuel Lage, y la concejala de Benestar Social, Nereida Canosa--, así como de la delegada de la Xunta, Belén do Campo.

"Queremos hechos. De palabras ya estamos servidos desde el año 1992, momento en que nuestra enfermedad fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)"

Durante su intervención, la regidora coruñesa destacó la importancia de jornadas como la de este martes para recordar que las instituciones tienen la obligación de ofrecer recursos, tanto para el tratamiento como para la investigación.

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DIA FIBROMIALGIA 2026

Participantes en el acto institucional del Día mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, este martes, en María Pita, en A Coruña. / Casteleiro

Rey insistió, además, en la relevancia de fortalecer el sistema sanitario público a través de la dotación de mayores recursos y el desarrollo de enfoques innovadores para abordar la patología, y reivindicó la colaboración estrecha del Gobierno municipal con el tejido asociativo coruñés, "pieza clave", subrayó, para dar respuesta a las necesidades reales de las personas afectadas.

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