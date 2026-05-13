Patrimonio prohíbe construir en la parcela de Defensa en A Maestranza para proteger los restos de la muralla de A Coruña

La parcela de A Maestranza propiedad del Ministerio de Defensa que limita con las instalaciones de la Hípica no albergará el edificio de 77 viviendas que el Ministerio de Transportes tenía previsto construir y que anunció en 2023. La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta rechaza la recalificación de esa finca, con 1.804 metros cuadrados de superficie, para acoger vivienda dotacional pública al considerarla “incompatible con la preservación del Bien de Interés Cultural que existe en la misma”, en referencia a la antigua muralla de la ciudad.

Esta negativa de la administración autonómica hace que el Concello retome su proyecto de hace cuatro años, cuando inició esta modificación del planeamiento, de convertir la parcela en espacio libre público, tal como aparece en la propuesta de modificación de la norma zonal del plan general sobre equipamientos que se lleva este jueves al pleno municipal para su aprobación provisional. La aprobación definitiva, también por el Concello, requerirá el informe favorable de la Xunta, que dispone de tres meses para emitirlo.

En el expediente de ese cambio urbanístico aparece un análisis del informe presentado por el Ministerio de Defensa, aún propietario de la parcela, en el que el Ayuntamiento aceptaba parcialmente uno de sus planteamientos y optaba por recalificar la parcela para vivienda dotacional pública, aunque teniendo en cuenta “las prescripciones que se establezcan en materia de protección del patrimonio cultural” por parte de la Xunta, para “la protección, de ser el caso, de los restos del sistema amurallado defensivo de la ciudad”.

Ese documento está firmado el pasado 24 de abril, pero cuando tres días más tarde se elabora el informe propuesta de Urbanismo para su aprobación por el pleno el Ayuntamiento revisa la calificación y señala que uno de los objetivos de la modificación de la norma zonal es “la recalificación como espacio libre público de una parcela situada en la avenida del Metrosidero frente a las instalaciones deportivas de la S.D. Hípica”.

La venta directa por Defensa a una inmobiliaria de dos de sus parcelas en A Maestranza y la intención de hacer lo mismo con esta tercera tras el fracaso de las subastas que había convocado anteriormente llevó al Concello en 2022 a convertirla en espacio libre mediante su inclusión en la modificación urbanística de la norma zonal sobre equipamientos, aprobada inicialmente.

PSOE y PP votaron a favor de esa iniciativa, que recogía que la parcela fuera objeto de una expropiación o una permuta, en ambos casos forzosa, aunque también se preveía que hubiera una cesión gratuita. Una tasación valoraba ese suelo en 3,1 millones, pero este cambio no llegó a completarse porque no se produjo la aprobación definitiva.

En mayo de 2023, poco antes de las elecciones generales de ese año, el Ministerio de Transportes anunció su proyecto de adquirir el terreno a Defensa y encargar luego a la Entidad Estatal del Suelo (Sepes) la construcción de un inmueble con 77 viviendas. El Concello justificó su apoyo a esta iniciativa asegurando que el edificio “no afectaría a los restos arqueológicos de la antigua muralla” y que el “único condicionante sería la creación de sótanos, que quedaría limitada para proteger los restos localizados”.

Informe de Patrimonio

En el informe elaborado por la Dirección Xeral de Patrimonio el pasado diciembre sobre el cambio urbanístico planteado por el Concello se recuerda que la parcela de A Maestranza se halla en el área de respeto del conjunto histórico-artístico de la Ciudad Vieja, declarado Bien de Interés Cultural.

También destaca que los sondeos arqueológicos realizados en 2016 en las parcelas de Defensa documentaron la existencia de estructuras del sistema defensivo de A Coruña de los siglos XVII y XVIII. Esos trabajos derivaron en la orden de proteger los restos existentes bajo el suelo y de que se tuviera en cuenta su presencia a la hora de aprobar intervenciones urbanísticas.

Patrimonio detalla que en la parcela junto a la Hípica “está una parte de la cortina que une los baluartes de Pelambres y Toledo y también el revellín, o media luna, del campo de A Estrada”, cuyo estado de conservación considera “aceptable” y que deben ser protegidos. También resalta que en la aprobación inicial de este cambio urbanístico se pretendía declarar la parcela como espacio libre para “evitar el apantallamiento” que produciría un edificio en ese suelo y conservar los restos enterrados, por lo que advierte de que en esta nueva propuesta “no se justifica la vuelta a la consideración de la parcela como edificable”, ya que considera que se generarían “los problemas que se pretendían subsanar con la calificación como espacio libre”.

La construcción de un edificio en esa finca supondría, según Patrimonio, “la pérdida definitiva de este elemento de singular valor cultural”, a lo que se une que, al ser de propiedad pública, existe el “deber de garantizar el acceso al patrimonio cultural, su protección, su difusión y su investigación”.

Cambio urbanístico

La modificación de la norma zonal del plan general sobre equipamientos reduce el número de casos en los que en las parcelas con esta calificación será necesario realizar un estudio de detalle antes de presentar un proyecto de edificación o reforma.

También asigna edificabilidad a las parcelas y unidades urbanas del campus de Elviña, reformula la dotación de plazas de aparcamiento en los equipamientos, corrige errores en la normativa actual y prevé nuevas instalaciones de este tipo, como un campo de rugby en Elviña, la ampliación del colegio público de Novo Mesoiro y del privado de Eirís, así como la recalificación como suelo dotacional privado de una parcela frente al Sanatorio de Oza, a causa de una sentencia judicial.