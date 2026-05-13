La Policia Nacional entrega a escolares de A Coruña diplomas de ciberexpertos en seguridad y buen uso

La Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional entregó este miércoles los diplomas como ciberexpertos al alumnado de 6º de primaria de los C.E.I.P. Raquel Camacho, Concepción Arenal y Sal Lence de A Coruña. El acto se desarrolló a lo largo de esta mañana en el Auditorio del Fórum Metropolitano, presidido por el Subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y con la presencia del Comisario Provincial de A Coruña, Carlos Gómez Rodriguez y otros mandos policiales.

La entrega de estos diplomas reconoce a los menores que han recibido formación durante varias jornadas, a lo largo de ese curso, por parte de la Delegación de Participación Ciudadana, relacionada con el adecuado manejo de la red y la gestión de los peligros que pueden encontrar en ella.

"Este acto trata de poner en valor la importancia de que los más pequeños sean formados en ciberurbanidad, que conozcan como deben de comportarse en Internet, de manera segura y respetuosa", informa la Policía en su comunicado.

Para finalizar, en el Parque Europa, los alumnos y alumnas pudieron asistir a una exhibición de medios policiales, que contó con vehículos y motos policiales, así como con la presencia de la Unidad de Guías Caninos con sus perros.

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El solista musical infantil Chuches Amil también amenizó el acto con su actuación. Colaboraron con esta iniciativa, realizando diferentes intervenciones, varios jugadores del Hockey Club Liceo y jugadoras del equipo de baloncesto Femenino Maristas Coruña.