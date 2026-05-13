El PP acusa a la alcaldesa de A Coruña de permitir que empeore el "agujero económico" y firmar 33 millones de euros en facturas irregulares
Considera que la gestión económica es "un desastre, la peor de la historia de la ciudad"
El interventor del Ayuntamiento de A Coruña ha alertado de que 2025 cerró con un gasto de 12 millones de euros por encima de lo que marca la regla de equilibrio económico, y el grupo del PP afirma que la gestión económica de la alcaldesa, Inés Rey, es "un desastre, la peor de la historia de la ciudad, que empeora con cada nuevo dato que vamos conociendo". Los populares denuncian el "empeoramiento del agujero económico" y acusan a la regidora de autorizar "el pago de 33 millones de euros en facturas irregulares".
La formación se refiere a que se abonaron 1.549 facturas con reparo de legalidad suspensivo del interventor, esto es, de gastos en los que hubo algún tipo de irregularidad en el procedimiento con respecto a lo que marca la normativa, como el pago de servicios por contratos ya caducados. La fórmula se emplea habitualmente en el Concello, pero los populares afirman que ha aumentado con el actual Gobierno local socialista. Según sus cuentas, "Inés Rey ha autorizado con su firma el pago de 217,5 millones de euros correspondientes a 11.534 facturas irregulares con reparo suspensivo de intervención municipal entre 2019 y 2025". Los populares instan al Concello "a licitar con la máxima urgencia todos los servicios que se prestan sin contrato, porque Inés Rey obvia reiteradamente los procedimientos de contratación, a pesar de las también reiteradas advertencias".
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