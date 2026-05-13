Los Premios PEL para iniciativas empresariales de la Diputación de A Coruña baten récord de participación

Los Premios PEL, organizados por la Diputación de A Coruña, baten el récord de participación para su octava edición con 145 candidaturas presentadas. El plazo de presentación para los galardones a las mejores iniciativas empresariales de la provincia cerró su plazo el pasado lunes día 12 de mayo. La institución destina 80.000 euros para reconocer proyectos empresariales que destaquen por su trayectoria, su perspectiva sostenible e implantación en el territorio, su carácter emprendedor o una cualidad singular.

Las empresas pueden concurrir en cualquiera de las cuatro categorías. De entre las 145 candidaturas, 28 nuevas empresas optan a ser la mejor iniciativa, 38 empresas consolidadas se presentaron a la mejor trayectoria empresarial, 26 proyectos concurren en la nueva categoría de territorio y sostenibilidad y 40 iniciativas buscan el premio que avala las propuestas empresariales más singulares. Además, el jurado ha registrado trece candidaturas para la categoría honorífica, que no llevará asociada una dotación económica, sobre iniciativas transformadoras del rural.

Cada categoría está dotada de un premio de 20.000 euros y las bases contemplan la posibilidad de conceder accésits en caso de que la diferencia entre las dos mejores candidaturas sea mínima. Llegado el caso, el primer premio estaría dotado con 15.000 euros y el accésit con 5.000 euros.

"La cifra confirma la consolidación de estos premios como un referente en el reconocimiento al talento emprendedor, a la capacidad innovadora y a la contribución de las pequeñas y medianas empresas, microempresas y profesionales autónomos al desarrollo económico y social de la provincia. A través de los premios PEL, la Diputación continúa impulsando el reconocimiento público de las empresas coruñesas como motores de riqueza, innovación, bienestar y creación de empleo de calidad en el territorio", informa la Diputación.

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La gala de entrega de los Premios PEL 2026 se celebrará el viernes 19 de junio en el Coruña Estudo Inmersivo (CEI), situado en la Cidade das TIC de A Coruña. El acto tendrá lugar en horario de tarde y reunirá a representantes del tejido empresarial, social e institucional de la provincia.