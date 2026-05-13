El Recorda Fest de A Coruña suma a Galician Army y Señora DJ a su cartel

El Recorda Fest confirma la incorporación de Señora DJ y Galician Army al cartel de su cuarta edición, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre al Muelle de Batería. Las dos propuestas gallegas son "imprescindibles en la escena musical actual", según la organización, y se suman a los ya confirmados Beret, Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio, Mafalda Cardenal y Pavlenha. Las entradas, a falta del anuncio de otros artistas, están a la venta en su página web.

Natural de Vilagarcía de Arousa, Señora DJ es "sinónimo de fiesta, baile y diversidad" porque se encuentra “con un pie en la cabina y otro en la pista”, como ella misma asegura. Desde su debut en 2016, ha construido una sólida trayectoria marcada por una propuesta que viaja del disco al pop y del sonido urbano al techno con una diferenciadora presencia social, ya que la artista apuesta durante sus directos por visibilizar a mujeres compositoras, integrando discursos feministas y pro-LGTBQ+.

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Por su parte, Galician Army llega a Recorda Fest como uno de los proyectos más sólidos del panorama gallego. La propuesta de Alberto Prado y Sergio Vallejo es una fusión de synths afilados, estética retro y energía club. Tras darse a conocer por sus remixes para artistas como Tanxugueiras o The Rapants, abrieron el camino hacia su primer trabajo discográfico, Nós. En los últimos años han continuado expandiendo su música con colaboraciones de primer nivel hasta llegar a Valuria, su primer álbum de temas originales y su proyecto más ambicioso hasta el momento.