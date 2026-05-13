Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alvedro, listoEspaldarazo contra las viviendas turísticasConsulta vinculante deportivistaCantera en la Fundación MOPFinal Four en A CoruñaIrrupción de Bil NsongoHuelga textil
instagramlinkedin

Remolcan a un velero con un tripulante tras sufrir una avería en el motor cuando navegaba cerca de A Coruña

Estaba a 11,5 millas de la Torre de Hércules

Salvamar Betelgeuse

Salvamar Betelgeuse / Salvamento Marítimo

Europa Press

A Coruña

Salvamento Marítimo ha remolcado a un velero de bandera francesa y con un tripulante tras sufrir una avería en el motor cuando navegaba cerca de A Coruña.

Según fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, el hombre dio la voz de alerta sobre las 01.53 horas de este miércoles cuando se encontraba a 11,5 millas de la Torre de Hércules.

Noticias relacionadas

Hasta el punto se movilizó la Salvamar Betelgeuse que llegó con el velero a la Marina de A Coruña pasadas las 06.30 horas de esta jornada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hogar de las focas del Aquarium Finisterrae de A Coruña, en peligro de ser 'inviable' por las filtraciones: el Concello reparará el muro
  2. El mesón con uno de los mejores calamares de A Coruña: 'Aquí la freidora nunca está parada
  3. Abre en A Coruña un 'takeaway' de comida antiinflamatoria: 'No vamos a poner pollo a la plancha
  4. La confitería de A Coruña que lleva más de 40 años triunfando con sus sándwiches de miga: 'Todo el mundo dice que saben como los de Buenos Aires
  5. Eclipse solar en A Coruña: el centro comercial Cuatro Caminos reparte gafas homologadas
  6. El crucero 'Mein Schiff Relax' hace su primera escala en A Coruña con más de 4.000 pasajeros y casi 1.400 tripulantes
  7. El veterano restaurante de A Coruña que conquista Riazor desde hace más de 25 años: 'El nombre significa albahaca en italiano y cuando llegamos no se vendía en los supermercados
  8. Un coche se mete en sentido contrario en Alfonso Molina escapando de la Policía Local de A Coruña

Remolcan a un velero con un tripulante tras sufrir una avería en el motor cuando navegaba cerca de A Coruña

Remolcan a un velero con un tripulante tras sufrir una avería en el motor cuando navegaba cerca de A Coruña

Los 10 mejores restaurantes de A Coruña según la Guía Macarfi: del rey del arroz al mejor flan de Galicia

El Chuac de A Coruña alcanza la cifra de los 1.000 trasplantes de de pulmón

El Chuac de A Coruña alcanza la cifra de los 1.000 trasplantes de de pulmón

El Corufest reivindica en una muestra a Trini Falcés, la mujer trans de A Coruña que marchó en el primer Orgullo LGBTI de España

El Corufest reivindica en una muestra a Trini Falcés, la mujer trans de A Coruña que marchó en el primer Orgullo LGBTI de España

De la cámara familiar a la Fundación MOP, la nueva cantera fotográfica toma la palabra en A Coruña: "Los gallegos tenemos una oportunidad única"

De la cámara familiar a la Fundación MOP, la nueva cantera fotográfica toma la palabra en A Coruña: "Los gallegos tenemos una oportunidad única"

A Coruña vive un miércoles sin lluvia antes de un nuevo frente

A Coruña vive un miércoles sin lluvia antes de un nuevo frente

El Concello de A Coruña pagará 38.000 euros por un servicio cuyo contrato lleva 7 años caducado

El aeropuerto de A Coruña demuestra que tiene margen para crecer tras absorber vuelos de Santiago: "Se puede, pero hacen falta obras urgentes"

El aeropuerto de A Coruña demuestra que tiene margen para crecer tras absorber vuelos de Santiago: "Se puede, pero hacen falta obras urgentes"
Tracking Pixel Contents