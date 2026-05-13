Rosa, la ganadora de 'Pasapalabra', charlará este jueves con la comunidad educativa de la Universidad de A Coruña
Fue alumna de la Facultad de Filología | En el acto estará acompañada por el rector, Ricardo Cao
Rosa Rodríguez dejó su huella en el mundo televisivo al convertirse en ganadora de Pasapalabra. Logró, además, el premio más alto de la historia del programa, 2.716.000 euros. Como coruñesa y exalumna de la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña (UDC), Rosa visitará este jueves aquellas aulas en las que un día fue estudiante para compartir su experiencia con la comunidad educativa.
En el acto será presentada por la vicedecana, Emma Lezcano, y acompañada por el rector de la UDC, Ricardo Cao.
Tras su paso por el concurso, Rosa se dejó ver por su ciudad, e incluso acudió a un partido del Deportivo. Ahora podrá charlar con profesores y alumnos sobre su paso por Pasapalabra y otros asuntos.
Será este jueves 14 de mayo a las 12.00 horas en el campus de A Zapateira.
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