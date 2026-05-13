De Sudán a A Coruña: el investigador que analiza el futuro de Oriente Próximo y el Norte de África tras el petróleo

La Universidade da Coruña (UDC) viaja mucho más allá de las fronteras que evoca su nombre. Se ha convertido en un espacio académico con vínculos con todo el globo, en el que se han multiplicado por siete los doctorandos de fuera de España en una década, y profesores extranjeros en varias áreas. Una de estos cientos de historias es la de Khalid Al-Nemeiri, que acaba de doctorase en estudios económicos analizando los retos de la descarbonización en Oriente Próximo y el norte de África, y cómo economías altamente dependientes del petróleo, como Arabia Saudita, se preparan para la transición energética con inversiones en paneles solares y en tecnologías que atrapan el dióxido de carbono.

Licenciado en Administración de Empresas e Ingeniería del Petróleo, trabajó en el sector privado antes de realizar el doctorado, "especialmente en la industria del petróleo y gas" en su Sudán natal, y ahora analiza la regulación energética y la gestión de recursos del subsuelo en Canadá. Pero, a la hora de doctorarse, optó por la UDC por la "calidad" del programa en su especialidad y las posibilidades que ofrece en "el estudio de temas relacionados con la transición energética y la economía de los recursos naturales". "La universidad cuenta con un entorno de investigación interdisciplinario que combina economía, estrategia empresarial y análisis de políticas públicas", resume, y, para analizar la transición energética de las economías que dependen del petróleo y el gas es necesario un enfoque amplio. "La experiencia ha sido muy positiva", resume, y agradece su "valiosa orientación y apoyo" a sus supervisores, Guillermo Iglesias y Fernando de Llano.

Economías dependientes del oro negro

En Oriente Medio y el Norte de África, ya antes de la actual guerra que ha cerrado el Estrecho de Ormuz, muchos de los países "dependen de manera significativa de los ingresos provenientes del petróleo y el gas", con lo que ir a modelos energéticos más sostenibles presenta "desafíos particulares". Pero las grandes compañías del sector, la saudita Aramco o Qatar Energy, están "intentando diversificar sus sistemas energéticos y sus estructuras económicas".

En esto pesan factores ambientales y el cambio climático, pero también por causas económicas. "La dependencia excesiva de los ingresos petroleros puede generar vulnerabilidad ante la volatilidad de los precios del petróleo", resume Al-Nemeiri, por lo que diversificar "puede contribuir a una mayor estabilidad a largo plazo". Y también están los "factores estratégicos". En un mundo en el que los combustibles fósiles reducen su peso, varios países desarrollan estrategias para evitar una crisis.

Atrapar los gases contaminantes

Como podría esperarse, en la región "se están desarrollando principalmente proyectos de energía solar", que favorece el clima y la geografía, y también, en menor medida, energía eólica. Pero el investigador se centró en una tecnología menos conocida, la de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). Esta permite capturar el dióxido de carbono del uso de combustibles fósiles antes de que se libere a la atmósfera y "almacenarlo de forma permanente en formaciones geológicas profundas o reutilizarlo en ciertos procesos industriales". "Ya se está implementando en distintos proyectos piloto y comerciales", indica.

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Y, aunque tras acabar su tesis señala que la transición energética "no sigue un único modelo universal", sí indica que el CCUS se está empleando en las economías que dependen mucho de los hidrocarburos, con un enfoque "gradual" que la combina con el desarrollo de renovables. Para seguir en la transición, concluye, tienen que alinearse "las políticas públicas, los incentivos económicos y la coordinación entre el sector público y el privado".