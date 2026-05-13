Tanxugueiras presenta su nuevo disco al público este jueves 14 en el teatro Colón de A Coruña

Tanxugueiras tiene este jueves 14 de mayo una cita con el público coruñés. Será en el teatro Colón a las 20.00 horas. Se trata de la presentación oficial de O Cuarto, el nuevo trabajo discográfico de las gallegas. Una jornada de "escucha íntima", encuentro y diálogo en un coloquio muy especial donde Sabela, Olaia y Aida compartirán las historias que atraviesan esta nueva etapa artística.

La cita arrancará con la proyección de la pieza audiovisual que acompaña al disco y que permitirá a las y los asistentes adentrarse en el universo narrativo del proyecto antes de dar paso a una conversación abierta entre Tanxugueiras y el público, que podrá participar activamente formulando preguntas y compartiendo impresiones con las artistas.

La velada estará conducida por la reconocida comunicadora gallega Carolina Iglesias (@percebesygrelos), quien ejercerá como maestra de ceremonias para acompañar a Sabela, Olaia y Aida en una conversación distendida sobre el proceso creativo y la evolución sonora del grupo.

Además, en una apuesta por el formato físico y la experiencia presencial, el evento en el Teatro Colón será el único punto de venta oficial del álbum durante su primera semana de lanzamiento. La jornada concluirá con una firma de discos.

Noticias relacionadas

Tanxugueiras regresarán a la ciudad de A Coruña el 17 de octubre para presentar, en el Coliseum de A Coruña, su álbum O Cuarto, con el que celebran sus años de trayectoria. El directo, que será la única oportunidad de ver al grupo en vivo en Galicia a lo largo de 2026, se presenta como un concierto único y exclusivo. Las entradas están a la venta en Tanxugueiras.com.