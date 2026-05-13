Los 'Trazos' de David Pintor, en A Coruña: la exposición que va de sus caricaturas a dibujos de viajes y obras inéditas
La muestra, en el Kiosco Alfonso hasta el 19 de julio, repasa sus 30 años de trayectoria como dibujante e ilustrador
El dibujante e ilustrador David Pintor (A Coruña, 1975) todavía recuerda cuando, de pequeño, iba a los caballitos de los jardines de Méndez Núñez y entraba al Kiosco Alfonso a ver qué exposición había. Le dejó huella la de George Grosz en 1995. Treinta y un año después, las obras que cuelgan de esas paredes son las suyas. Hay caricaturas, dibujos de viajes, literatura infantil e incluso obras inéditas. La exposiciónTrazos repasa así tres décadas de trayectoria de Pintor. "Ha pasado muy rápido. Es verdad que empecé muy joven, pero ha pasado volando. He tenido la suerte de poder hacer muchas cosas y muy divertidas", confiesa el autor, al que todavía le "apetece mucho dibujar". "Estoy disfrutando mucho. Me considero un privilegiado", manifiesta.
El coruñés confiesa que esta muestra llevaba en su mente "varios años". "Tenía mucha ilusión, pero también sentía mucha responsabilidad", comenta, pues considera que el Kiosco Alfonso es "el gran centro de arte de A Coruña" y quería "estar a la altura".
Las caricaturas, el "pilar" de su carrera
En Trazos hay dos partes diferenciadas. Una es "una mirada al pasado", detalla el dibujante, que ha reunido "caricaturas, trabajos del mundo editorial, literatura infantil, libros de viajes y cosas paralelas como diseño de etiquetas de vinos o manteles". Las caricaturas, por su puesto, tienen un lugar especial. "Es el pilar de mi carrera. Me reconozco como caricaturista", cuenta.
Pero esta muestra también cuenta con dibujos inéditos. "Es una obra hecha ex profeso para esta exposición. Llevo dos o tres años trabajando en ella. Son dibujos en blanco y negro, varias series dedicadas a la danza, a la música, a Picaso...", explica David Pintor, quien reconoce haber sido "muy libre" a la hora de crear estas piezas.
El autor asegura que la exposición, que se puede visitar hasta el 19 de julio, "es muy completa y muy variada", representa totalmente la "versatilidad" de su trabajo.
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