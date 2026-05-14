Un autobús sufre un fallo mecánico en el túnel de Juana de Vega
En un primer momento, la avería obligó a cortar el carril izquierdo de la calzada aunque poco después la Policía Local habilitó la circulación con bolardos, lo que evitó problemas de tráfico
Un autobús ha sufrido una avería cuando circulaba por el túnel de Juana Vega esta mañana. El autocar quedó inmovilizado sobre las 08.35 horas en la salida hacia plaza de Pontevedra debido a un fallo mecánico, que los técnicos se encuentran reparando en la zona.
En un principio, la Policía Local cortó el tráfico en el carril izquierdo, aunque finalmente se pudo habilitar la circulación con la colocación de bolardos, según explican en la sala de pantallas del 092. Al no haber mucha densidad de coches, el incidente no ha ocasionado problemas y el tráfico es fluido en la zona.
También a las 09.10h en la calle Virrey Osorio se ha registrado un atropello que se saldó, según el avance facilitado por la Policía Local, sin heridos.
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