Cano pasará por A Coruña con su nueva gira 'Anais Tour' en 2027

El artista madrileño Cano, uno de los referentes de la música urbana, actuará en el Coliseum el próximo 2027 para presentar su espectáculo ‘Anais Tour’. La cita será el 29 de mayo y el de A Coruña será uno de los únicos diez conciertos de su gira estatal, la única posibilidad de verlo en Galicia. Las entradas saldrán a la venta el próximo miércoles 20 a las 20.00 horas en los puntos de venta habituales.

Con su última gira, ‘Triana Tour’, Cano logró posicionarse como el décimo artista que más recaudó en España en 2025, según los datos de APM, con más de 73.000 entradas vendidas y entradas agotadas durante dos actuaciones consecutivas en el Movistar Arena de Madrid.

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Desde su irrupción en la música urbana con 17 años, Cano se ha convertido en uno de los imprescindibles de la escena con una propuesta que fusiona flamenco, pop urbano y sonidos latinos contemporáneos. En la actualidad, cuenta con millones de oyentes mensuales, múltiples discos de platino y una comunidad de seguidores en constante crecimiento.