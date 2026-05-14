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El Concello cierra los juegos infantiles de la plaza de Vigo para fumigar los árboles contra el pulgón

La medida se aplica de forma habitual en todos los parques donde se efectúa esta operación

El área infantil de la plaza de Vigo, en A Coruña, cerrada temporalmente por un tratamiento rutinario de los árboles de su entorno

El área infantil de la plaza de Vigo, en A Coruña, cerrada temporalmente por un tratamiento rutinario de los árboles de su entorno

RAC

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

El cierre al público de la zona de juegos infantiles de la plaza de Vigo durante este jueves fue adoptado como medida preventiva ante la necesidad de fumigar los árboles del lugar para evitar la presencia de pulgones. Así lo explicaron fuentes municipales, que señalaron que esta actuación se sigue siempre por precaución cuando se aplica esta intervención fitosanitaria.

El área de juegos fue cerrado el miércoles y suscitó inquietud entre los habituales de la plaza ante la posibilidad de que se debiera a una plaga que afectase a los aparatos utilizados por los menores, aspecto que niega el Concello.

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