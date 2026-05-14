El Concello de A Coruña defiende su solvencia pese al exceso de gasto de 12 millones del que alerta el interventor

“El Concello goza de buena salud financiera”, manifestó este jueves el portavoz del Gobierno local de A Coruña, José Manuel Lage, ante el informe del interventor municipal sobre la liquidación del presupuesto del año pasado que advierte de que se superó el límite de gasto en 12 millones y que hay una necesidad de financiación de 6,4 millones para operaciones no financieras.

Frente a la reclamación del interventor de la puesta en marcha de un Plan Económico-Financiero para recuperar la estabilidad presupuestaria y de un recorte de las cuentas de este año, Lage aseguró que “si el Gobierno tiene que hacer algún ajuste, lo hará”, a lo que añadió que el Concello coruñés es “solvente”.

Las palabras del portavoz municipal fueron la respuesta a una pregunta del jefe de filas del Partido Popular, Miguel Lorenzo, sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo local ante el remanente de tesorería negativo con que se cerró el año pasado, que fue de 9,6 millones. Lorenzo explicó que su pregunta se registró antes de que se conociera el informe del interventor sobre la liquidación de las cuentas de 2025, que se dio a conocer en el pleno pero no se debatió.

Presupuesto inflado

El portavoz de los populares hizo un repaso por el documento de Intervención y recordó que el órgano fiscalizador ya advirtió que “el presupuesto municipal estaba inflado en 26 millones”. También destacó que el interventor alerta de que no hay liquidez para pagar y que es necesario un ajuste presupuestario de 12 millones, por lo que preguntó al Gobierno local cómo se va a realizar.

Lorenzo mencionó además que el funcionario pone de relieve que es posible que solo se pueda pedir la mitad del préstamo de 40 millones incluido en el presupuesto y que “los técnicos dicen que puede haber quiebra técnica”.

Periodo de pago

Lage contraatacó afirmando que desde septiembre el periodo medio de pago a proveedores está por debajo de los 30 días que marca la Ley, por lo que se preguntó: “¿Si este Gobierno tuviera problemas de liquidez estaría pagando a 18 días?”. Reprochó a los populares que en 2015, durante su etapa en la Alcaldía, hubiese un déficit de 10,9 millones y que se pagase entre los 40 y 60 días.

En el debate salió también a colación el informe del interventor sobre las facturas abonadas con reparo de legalidad suspensivo debido a irregularidades, que fueron 1.549 el año pasado y, según el PP, sumaron 33 millones de euros. Lage exhibió un gráfico en el que aseguró que estos pagos siguen una tendencia descendente en el Concello, mientras que aumentan de forma notable en la Xunta.

Al tratarse de una pregunta oral, el debate se ciñó a los representantes de PSOE y PP, aunque el BNG ya expresó en los días previos su preocupación por la situación financiera municipal. La concejala Avia Veira advirtió del “fallo en la gestión económica” del Gobierno local, al que reclamó que los ajustes que se realicen en el presupuesto no podrán afectar a las inversiones en los barrios ni a la dotación de los servicios públicos, lo que calificó de “líneas rojas” que no podrá rebasar si desea mantener el apoyo de los nacionalistas.