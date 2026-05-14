El Concello de A Coruña niega que haya "caos" en la parada de buses interurbanos de Correos

La nueva parada de los autobuses interurbanos situada en la calle Manuel Casás, entre el edificio de Correos y el teatro Colón, cuenta con todos los informes técnicos precisos, según afirmó este jueves en el pleno el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, quien negó las acusaciones de "caos" en ese lugar. Lage explicó que la parada tiene capacidad para dos buses normales y uno articulado y que su nueva ubicación permite que estos vehículos puedan dar la vuelta y salir de la ciudad por la avenida de la Marina para evitar los colapsos en la do Porto. También defendió la necesidad de que se escalone la llegada de los buses a este lugar.

El portavoz municipal afirmó que la parada supone una "mejora notable del entorno" y replicó a la calificación por el PP de las nuevas farolas de los Cantones como "flexos" asegurando que ese modelo está instalado en París, Londres, Turín, Barcelona y Madrid, esta última una ciudad gobernada por los populares. Lage justificó el voto a favor del PSOE a la moción presentada en el pleno por el PP sobre este tema al manifestar que el texto de la misma no coincide con la exposición realizada por su portavoz, Miguel Lorenzo.

El jefe de filas de los populares tildó la parada de "chapuza" y "despropósito" y dijo que los conductores de los buses sufren estrés por usarla y advierten del peligro que representa. También destacó que es 15 metros más corta que la anterior, situada en la calle Entrejardines, y que pone en peligro a peatones y ciclistas. "Tal y como está, los técnicos nos dicen que puede ocurrir una desgracia", advirtió Lorenzo, quien exigió "darle una repensada" a la parada.

La nacionalista Avia Veira, cuyo grupo también apoyó la moción, expresó su "preocupación" por el diseño de la parada y se preguntó cuál es la opinión de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta sobre ella, ya que los buses interurbanos son de su competencia. A su juicio, esta parte de la obra de los Cantones debe ser "repensada", a lo que unió su rechazo a que se espacie más la llegada de los buses ante el mal funcionamiento del que acusó al transporte interurbano en la comarca.