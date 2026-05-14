El Concello de A Coruña y la Xunta, galardonados por apoyar el ocio nocturno
Los Premios Recicla la Noche destacan que reconozcan la importancia turística de la vida nocturna y que impulsen campañas de convivencia
La Xunta de Galicia y el Concello de A Coruña serán galardonados en la novena edición de los Premios Recicla la Noche, organizados por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos España de Noche, Pernod Ricard España y Galicia de Noite, dentro de los actos de la Capitalidad Nacional del Ocio Nocturno 2026, que este año ostenta la ciudad de A Coruña, y que cuenta con el apoyo y colaboración de ambas instituciones.
Los premios pondrán en valor el compromiso de la Xunta por el reconocimiento de la importancia turística de la vida nocturna y su apoyo a la música en directo y a las actividades culturales gallegas vinculadas al ocio, así como la implicación del Concello en la promoción de campañas de convivencia y civismo como Esta es tu señal, dirigida a fomentar conductas responsables en las zonas de ocio y proteger la calidad de vida y la convivencia en la ciudad herculina.
La gala de entrega de premios se celebrará el 20 de mayo, en la Sala Pelícano, uno de los establecimientos distinguidos este año por su modelo de gestión basado en la excelencia, la profesionalización y la innovación empresarial, así como por su implicación en la vertebración sectorial y asociativa de las pymes del ocio.
Los Premios Recicla la Noche se han convertido en un referente, ya que reconocen, cada año en una ciudad itinerante, el compromiso de empresas, instituciones, entidades sociales y administraciones públicas con la seguridad, la sostenibilidad ambiental, la convivencia y promoción de un ocio responsable. Además, este año serán el colofón de la Conferencia Nacional del Ocio y los Espectáculos, que tendrá lugar días 19 y 20 en A Coruña.
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