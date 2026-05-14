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A Coruña alarga su conexión con Milán y Ginebra hasta junio de 2027: Easyjet pone los billetes a la venta

Hay trayectos disponibles desde 27 euros | Son las dos únicas rutas internacionales desde Alvedro

Pasajeros en Alvedro

Pasajeros en Alvedro / Carlos Pardellas

Ana Carro

A Coruña

El aeropuerto de A Coruña seguirá conectado con los de Ginebra y Milán, al menos, hasta junio de 2027. La compañía Easyjet, cuyo contrato con el Consorcio de Turismo de A Coruña expira en marzo del próximo año, acaba de cargar más billetes en su página web. Hay trayectos disponibles desde 27 euros.

Ginebra y Milán son actualmente las únicas rutas internacionales que operan desde Alvedro, después de que se terminase la conexión con Londres-Gatwick.

Los vuelos entre A Coruña y Milán son los martes y sábados, pero esto cambiará en noviembre, cuando haya enlaces a la ciudad italiana los lunes y viernes. A partir de abril, volverá a funcionar los martes y sábados. Hay vuelos a la venta hasta el 12 de junio de 2027.

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En el caso de Ginebra, son los lunes y jueves hasta el 10 de junio del próximo año.

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