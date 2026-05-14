Un detenido por apuñalar a un hombre en una vivienda en Os Mallos en A Coruña
La víctima ha sido trasladada al hospital
A Coruña
La Policía Nacional ha detenido a un hombre por apuñalar a otro en una vivienda en el barrio de Os Mallos, en A Coruña. Fuentes policiales han informado de que han tenido que intervenir este jueves a las cinco y media de la madrugada en un piso de la calle Ramón Cabanillas.
Un hombre apuñaló a otro, por lo que los agentes trasladados al lugar procedieron a su detención. El otro varón fue trasladado en ambulancia al hospital.
La investigación continúa abierta para esclareecr lo sucedido.
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