Un detenido por apuñalar a un hombre en una vivienda en Os Mallos en A Coruña

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por apuñalar a otro en una vivienda en el barrio de Os Mallos, en A Coruña. Fuentes policiales han informado de que han tenido que intervenir este jueves a las cinco y media de la madrugada en un piso de la calle Ramón Cabanillas.

Un hombre apuñaló a otro, por lo que los agentes trasladados al lugar procedieron a su detención. El otro varón fue trasladado en ambulancia al hospital.

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La investigación continúa abierta para esclareecr lo sucedido.