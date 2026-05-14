Escuchando Elefantes muestra en A Coruña 'Arder', su primera canción en gallego

La banda coruñesa Escuchando Elefantes ofreció este jueves un pequeño adelanto de su nuevo trabajo. Tocaron en directo Arde, su primer tema original en gallego que saldrá este viernes en todas las plataformas digitales. La presentación fue en el bar La Urbana, en A Coruña. "La canción habla de algo que nos tocó muy dentro del corazón: ver los montes gallegos totalmente quemados nos produjo una tristeza que iba a otro nivel de profundidad; y salió este tema, que nos gusta mucho y cuenta con colaboraciones lindísimas... de nuestro público, de cantareiras gallegas, de queridos actores de nuestra escena... Estamos muy contentos de compartirla ahora con vosotros, también con un nuevo videoclip con el que recorrimos toda Galicia y que esperamos que disfrutéis muchísimo”, confesaron Sílvia Rábade y Carlos Tajes.

Arder es un tema de folk rock intenso, alegre y reflexivo, en el que el tándem gallego explora la temática de los incendios forestales que cada verano asolan Galicia. Voces, guitarra y batería ponen alma a la problemática del fuego que consume los bosques, con el símil de cómo también el arte consume por dentro al artista.

Tras 20 años de trayectoria, una de las grandes referencias de la escena musical gallega y estatal regresa así con una nueva entrega de su música melancólica, íntima y profundamente emocional, en una fecha muy especial: la conmemoración del Día das Letras Galegas.

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El videoclip de Arder, que se podrá ver este viernes en el canal de Youtube de Escuchando Elefantes, recorre paisajes gallegos atravesados por la melancolía y la belleza, con muy diversas localizaciones, entre ellas las playas de la Costa da Morte y Arteixo; los montes de Lalín, Ourense, Pontevedra y Lugo; Belesar, en la Ribeira Sacra lucense; Castelo y zonas de Cambre y Culleredo; la Cidade da Cultura en Compostela; la Fervenza do Río Toxa, en Pontevedra; la Illa Pancha, en Ribadeo; Combarro; la Illa de Arousa; el Parque de Bomberos de A Coruña, con Alberto Queijas colaborando en uno de los planos finales; y, por supuesto, diferentes calles de la ciudad herculina.