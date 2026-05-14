Exposición de obras inéditas de Luis Seoane para celebrar el 30º aniversario de su Fundación en A Coruña

La Fundación Luis Seoane cumple su 30º aniversario con la apertura de la exposición Seoane reencontrado, un conjunto de 55 óleos de la colección institucional no mostrados desde hace más de una década, y de los cuales 38 nunca habían sido expuestos en este espacio cultural municipal. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 14 de mayo de 2027, recoge piezas menos conocidas entre los años 1945 y 1977 del artista gráfico, con su propio lenguaje pictórico que desde la Fundación reivindican y mantienen vivo en la celebración de su efeméride.

“Luis Seoane non foi só un artista extraordinario; foi tamén un intelectual comprometido, un creador inconformista e unha figura clave na construción da identidade cultural galega no século XX”, señaló la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, durante el acto de inauguración, en el que estuvo acompañada por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. También participaron el vicepresidente de la Fundación Luis Seoane, Xosé Díaz, y la comisaria de la exposición, Carmen Jiménez.

La exposición arranca con óleos realizados en la segunda mitad de los años 40, como O ermitán (1945), Cabeza de campesiño (1946), O sombreiro verde (1948) ou Falando (1948). Estas piezas dan cuenta de la primera gama cromática limitada de grises y marrones, referenciales de los inicios de Luis Seoane, que combinaba con tonalidades cálidas, de rosas a amarillas, a otros tonos más fríos, como verdes o azules suaves poco saturados.

En la muestra, el cambio de década en la obra de Seoane puede apreciarse con sus primeras variaciones en el tratamiento de la perspectiva y la composición de la imagen, que se simplifica. En lo referente al uso del color, el gusto cromático del pintor se amplía e intensifica al mismo tiempo que avanza en el trazo, con lo que se permite organizar los elementos dentro del lienzo de un modo inédito en su producción. Este ejemplo puede apreciarse en óleos como Pelando patacas (1950).

“Recuperar e amosar estas obras inéditas é tamén un acto de responsabilidade coa cidadanía. Tal e como dixemos desde o Concello, o legado de Seoane debe ser coñecido e compartido por todas e todos, porque forma parte do noso patrimonio común”, apuntó la alcaldesa.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, durante la apertura de la exposición en la Fundación Luis Seoane. / Gus de la Paz

La exposición acoge los siguientes quince años de Seoane en el apogeo de un lenguaje pictórico propio que carece de volumen e insiste en la senda de lo sintético, es decir, grandes masas de color y apuntes gráficos heredados de su experiencia como grabador y muralista. Los tres óleos que representan esta etapa dentro de la muestra son Muller levando unha gran cesta, A discusión e Cabeza con canasto. La muestra se ha comisariado siguiendo la cronología del trabajo de Seoane para mostrar la evolución del estilo y favorecer el reconocimiento de las estéticas progresivas en su obra.

“A Fundación é un lugar vivo, un punto de encontro para a cidadanía, para artistas, persoal investigador e visitantes; un espazo no que o pensamento de Seoane segue dialogando co presente e inspirando novas xeracións”, expresó Rey sobre el trabajo con el legado que realiza la institución con su nombre.