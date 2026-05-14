¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 14 de mayo

El CoruFest continúa con un monólogo

Caballito de mar se centra en la historia de Martí, un joven de veinte años que lleva un año en proceso de transición de género y recibiendo tratamiento con testosterona. Hay entradas en Ataquilla.

20.30 horas. Teatro Rosalía (Riego de Agua, 37)

Tanxugueiras presenta su nuevo disco

Sabela, Aida y Olaia presentan su álbum O cuarto en una cita que estará conducida por Carolina Iglesias. Se proyectará una pieza audiovisual y habrá firma de discos. La entrada es libre hasta completar aforo.

20.00 horas. Teatro Colón (Avenida de la Marina, 7A)

Concierto de Grex en Mardi Gras

Grex vuelve a la carretera para las fechas de fin de gira de Casi todo bien, con una propuesta nueva y un repertorio en el que repasará sus hits más conocidos, a la vez que empezará a compartir sus nuevas canciones.

21.30 horas. Sala Mardi Gras

(Travesía Torre, 8)

Tributo a The Beatles con Three After 909

La banda Three After 909 ofrece esta tarde un concierto con canciones conocidas por todos de The Beatles. Será en el Café Tío Ovidio, que ofrece el mejor afterwork para este jueves.

20.30 horas. Café Tío Ovidio

(Calle Orzán, 89)

Charla sobre ‘Amistades entre dos mares’

Jesús Regueira y Meritxell Regueira presentan el libro Amistades entre dos mares. Lo presentan Manuel Santiago Arenas y Tálamo, autora de la obra Lágrimas de limo. La entrada es libre.

20.00 horas. Sporting Club Casino (Calle Real, 83)

Conferencia de Barreiro Rivas

El profesor Xosé Luís Barreiro Rivas imparte la conferencia A evolución da democracia española 2006-2026: O abandono da cultura da transición. La entrada es libre hasta completar aforo.

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19.30 horas. Real Academia de Jurisprudencia (Pl. Pintor Sotomayor, 1)