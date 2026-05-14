El inmueble de la histórica Farmacia Villar, en la calle Real de A Coruña, desvela su nuevo rostro

El inmueble que hasta hace unos años acogió a la histórica farmacia Villar, en el número 82 de la calle Real, está en obras de remodelación, y los coruñeses que pasean por la vía ya pueden ver su nuevo rostro. Desarrolla, que realiza las obras, ha cubierto la fachada con un toldo que permite ver cómo quedará el edificio tras las obras.

La farmacia, la más antigua de A Coruña, se trasladó al local contiguo, en el número 80, y revivió el espacio de otro comercio histórico pero ahora ya desaparecido, el Bazar de Pepe.