O Parrote, en A Coruña, tendrá un nuevo gimnasio: la Cámara adjudica la gestión de su espacio
La empresa Dársena Athletics contará con un equipo profesional especializado y la oferta se basará en los grupos reducidos y el entrenamiento personal
A Coruña
El Club Cámara Noroeste, el espacio creado por la Cámara en O Parrote, ha aprobado adjudicar el espacio de actividades deportivas que posee en el lugar a la empresa Dársena Athletics. La compañía creará un gimnasio basado en los grupos reducidos y entrenamiento personal.
Estará abierto para público general, pero los socios del Club tendrán condiciones ventajosas. Se ofrecerán actividades como entrenamiento funcional, y en el espacio habrá un «equipo profesional especializado», con entrenadores dedicados a distintas disciplinas.
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