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O Parrote, en A Coruña, tendrá un nuevo gimnasio: la Cámara adjudica la gestión de su espacio

La empresa Dársena Athletics contará con un equipo profesional especializado y la oferta se basará en los grupos reducidos y el entrenamiento personal

Club Cámara Noroeste en O Parrote.

Club Cámara Noroeste en O Parrote. / La Opinión

Enrique Carballo

A Coruña

El Club Cámara Noroeste, el espacio creado por la Cámara en O Parrote, ha aprobado adjudicar el espacio de actividades deportivas que posee en el lugar a la empresa Dársena Athletics. La compañía creará un gimnasio basado en los grupos reducidos y entrenamiento personal.

Estará abierto para público general, pero los socios del Club tendrán condiciones ventajosas. Se ofrecerán actividades como entrenamiento funcional, y en el espacio habrá un «equipo profesional especializado», con entrenadores dedicados a distintas disciplinas.

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