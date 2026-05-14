O Parrote, en A Coruña, tendrá un nuevo gimnasio: la Cámara adjudica la gestión de su espacio

El Club Cámara Noroeste, el espacio creado por la Cámara en O Parrote, ha aprobado adjudicar el espacio de actividades deportivas que posee en el lugar a la empresa Dársena Athletics. La compañía creará un gimnasio basado en los grupos reducidos y entrenamiento personal.

Estará abierto para público general, pero los socios del Club tendrán condiciones ventajosas. Se ofrecerán actividades como entrenamiento funcional, y en el espacio habrá un «equipo profesional especializado», con entrenadores dedicados a distintas disciplinas.