El pleno de A Coruña aprueba el cambio del plan general para crear el polígono del Parque del Agra

La modificación del plan general de A Coruña para poner en marcha el proyecto urbanístico del Parque del Agra recibió este jueves la aprobación inicial del pleno gracias a los votos favorables del PSOE y el BNG, mientras que el PP votó en contra.

El cambio urbanístico está motivado por una sentencia de 2015 que obliga a declarar suelo urbano consolidado 3.163 metros cuadrados de la parcela de las Adoratrices, propiedad del empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián a través de la sociedad Dricar. "No hay especulación ni pelotazo", manifestó el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, quien recordó que se eliminará uno de los edificios previstos en el polígono a petición de los vecinos del barrio y que se construirá un aparcamiento subterráneo, posiblemente a partir de la segunda mitad de 2027.

También destacó que se creará un parque de 16.000 metros cuadrados que será un "mirador privilegiado sobre la bahía" y que de los 23.000 metros cuadrados del polígono el 83% será de uso público, así como que la altura de los edificios se reduce de siete a seis plantas. Lage cifró el número de viviendas en 188, de las que el 40% serán protegidas, aunque a ellas se sumarán las 136 que se levantarán en los terrenos de Dricar.

"No es lo que haríamos de tener que construir el barrio desde el principio", admitió el portavoz municipal para reconocer la alta edificabilidad autorizada por el plan general en este polígono.

El BNG condicionó su apoyo a la modificación urbanística a un plan de medidas para el Agra do Orzán que Lage dijo estar dispuesto a negociar. "Si votamos a favor es porque creemos que es lo mejor para el Agra", dijo la concejala nacionalista Avia Veira, quien lanzó duros ataques al PP por no haber defendido en los tribunales que la parcela de las Adoratrices se mantuviera como suelo no consolidado, ya que situó en ese punto el origen del problema de este polígono.

Veira defendió la nueva configuración del polígono porque cree mejor "un parque que será dos veces Riazor que el leirapark actual" y advirtio de que reducir más la edificabilidad podría suponer que esta iniciativa inmobiliaria no fuera rentable y tener que indemnizar a los propietarios del suelo con "millones y millones". También aseguró que la rebaja de edificabilidad efectuada fue la "máxima posible".

"Hay que ver lo que decía hacer cuatro años y lo que dice ahora", dijo el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, a Avia Veira, a la que acusó de "haber traicionado a los vecinos y a sí misma", ya que en el pasado defendió que no se construyera en estos terrenos. Lorenzo planteó que todo el polígono sea una zona verde y que la edificabilidad se traslade a otro punto del municipio. "Esa traición que está haciendo a la ciudad y a los vecinos la van a pagar cara", advirtió a los nacionalistas.