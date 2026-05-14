Tanxugueiras, al desnudo en el Teatro Colón de A Coruña

Tanxugueiras acaba de estrenar su nuevo disco, O Cuarto, un trabajo que Olaia Maneiro define como una manera de quitarse «capas» y «fluir muchísimo más con la vida». Las artistas impartieron este jueves un coloquio en el marco de la programación del Día das Letras Galegas que se celebra este domingo, para presentar el álbum o, que hasta el momento solo ha podido comprarse al final del evento, firmado por las tres integrantes del grupo: Aida Tarrío, Olaia Maneiro y Sabela Maneiro.

Antes del coloquio el público, y las propias Tanxugueiras, han visto los videoclips de los temas del nuevo trabajo: Na noite, Non calan, Eaea, Metal mollado (en colaboración con las pandereteiras AdeLina), Romaría, Encadear, Mentres brille, Chorar, chorei, O seu eco, Conmigo y Todo amaina.

Carolina Iglesias, conocida como Percebes y Grelos, moderó el coloquio y aseguró que es un disco creado «desde la fidelidad absoluta a una identidad» para «poner la música en el centro de las cosas» y, además, íntegramente en gallego. Aida Tarrío confesó que el nombre original era Que pasará na noite mentres todos durmen, luego pensaron en llamarlo Onagra, una flor que abre solo por la noche, pero finalmente se decantaron por O Cuarto, por los múltiples sentidos de que es su cuarto disco, el hecho de que iban a ponerle un nombre de habitación y la necesidad de una cuarta pata para una silla para que esté completa.

Los temas incluyen referencias a discos antiguos y también «melodías que tiene que conocer todo el mundo, porque son clásicas de todas las foliadas. La grabación del disco se realizó en apenas dos días «muy intensos y muy duros», con más de doce horas de trabajo cada jornada.

Olaia Maneiro ve «la paz» como trasfondo del disco: «Sirve para quitarnos capas y fluir muchísimo más con la vida». La canción favorita de Aida Tarrío es Conmigo, pero si tiene que elegir una letra se queda con Eaea, que muestra «ese superpoder de cantar llorando» que le gustaría tener.

A Olaia Maneiro el tema que más la representa es Conmigo y el que más le gusta y con el que llora cada vez que la escucha es Todo amaina, mientras que Sabela Maneiro elige Non calan como preferida.

Tanxugueiras estuvo en el Benidorm Fest en 2022 con Terra y arrasaron en el voto popular, con más de un 70 % de los votos, pero no fue a Eurovisión porque el voto del jurado dio la plaza en el festival a Chanel. El recuerdo de aquel momento llega en este disco, con Chorar, chorei, pues no se habían sentado a hablar de lo que sentían en su momento. «No nos atrevimos a hablar entre nosotras hasta que lo escribimos», confesó Aida Tarrío. Por eso recogen todo aquel sentimiento en este nuevo trabajo, que es «mucho más tranquilo y mucho más introspectivo».

Sabela Maneiro ha recordado que entonces fueron «muchas emociones» y «llega un momento que disocias» porque algunas son contradictorias. Pero con ‘Chorar, chorei’ llegó el «momento de tratarlo».

Tanxugueiras inicia gira la semana que viene en Gran Canaria y estará, tras pasar en verano por Reino Unido, de nuevo en A Coruña en octubre, desde donde continuarán hasta febrero de 2027, para la última fecha en Barcelona.

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El concierto del Coliseum de A Coruña, donde en 2023 fueron el primer grupo gallegohablante que agotó entradas, será «muy especial» porque servirá para «mirar diez años para atrás» y hacer la fiesta de décimo aniversario, según Aida Tarrío.