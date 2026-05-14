La Xunta propone aislar "a modo cápsula" el bajo de Olmos para proteger los murales de Lugrís

La Xunta propone aislar "a modo cápsula" el bajo de la calle Olmos, en A Coruña, donde se encuentran los murales de Urbano Lugrís. "En estos momentos, desde la Xunta se está trabajando en la documentación técnica para definir el mejor método de protección de los murales, con el fin de que no se vean afectados durante las obras de rehabilitación del edificio ni se impida dicha intervención. La idea es aislar, a modo de cápsula, la planta baja del inmueble para salvaguardar las pinturas del agua que se filtra en el espacio y de otras posibles afecciones", explicó este jueves la delegada territorial en A Coruña, Belén do Campo.Adelantó que "los técnicos están estudiando ahora la mejor manera de hacerlo".

El Gobierno gallego adquirió este conjunto por 36.000 euros tras ejercer el derecho de tanteo y fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) para garantizar su máxima protección. Desde la compra en 2024, la Xunta mantiene un seguimiento constante de su estado y de las condiciones del inmueble para garantizar su conservación. Entre las actuaciones realizadas figuran trabajos de documentación 3D de alta precisión, análisis históricos y artísticos, informes de diagnóstico e intervención, estudios estructurales del edificio y acciones urgentes de consolidación y limpieza para evitar daños derivados del deterioro y las filtraciones de agua.

Visto bueno a la reforma del edificio

La Comisión Pepri dio el pasado martes visto bueno a la propuesta de la Xunta para rehabilitar el inmueble de la calle Olmos. Se notificaron pequeños cambios en escaleras y en el ascensor para proteger los murales de Lugrís, según detallan fuentes municipales.

De este plan queda exento el bajo, donde están las pinturas y que fue el restaurante Fornos. La Xunta presentará un proyecto específico para ello. Al tratarse de un BIC, deberá contar con la aprobación de Patrimonio.