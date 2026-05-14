Dos yates de lujo, invitados sorpresa en el Puerto de A Coruña

El Puerto de A Coruña contó este jueves con dos invitados de lujo. Unos yates que llaman la atención por su tamaño y lujo a todos aquello que pasean por la zona. El más grande es el Ocean's Seven, una embarcación de construcción holandesa que destaca por su combinación única de capacidades de navegación de largo alcance y características de confort superiores. Este yate de chárter de clase mundial está diseñado a medida para aventuras en alta mar, ofreciendo una experiencia excepcional para quienes buscan exploración.

Según la información que ofrece su página web, el alquiler de este yate cuesta entre 145.000 y 160.000 dólares, dependiendo de si se contrata en verano o en invierno. Tiene sitio para 10 huéspedes en 5 suites y un sky lounge.

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A su lado estaba atracado otro yate, aunque de menor tamaño, pero también muy lujoso.