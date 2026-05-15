Dani Martín desata la nostalgia en el Coliseum de A Coruña

Dani Martín regresó este viernes a A Coruña y lo hizo por todo lo alto. El cantante ofreció el primero de los dos conciertos previstos en el Coliseum dentro de su gira 25 P*t*s Años, con la que repasa los grandes éxitos de su carrera, desde su etapa en El Canto del Loco hasta su trayectoria en solitario. El artista madrileño volvió así a la ciudad cuatro años después de su último concierto en el Coliseum, celebrado en 2022 con la gira Qué caro es el tiempo.

Público en el Coliseum durante el concierto de Dani Martín. / Carlos Pardellas

Desde varias horas antes del inicio del espectáculo, cientos de seguidores se concentraron en los alrededores del recinto entre camisetas de El Canto del Loco, grupos de amigos y familias que acudieron para cantar un repertorio marcado por el pop-rock nostálgico de los 2000. Las entradas para el concierto de este viernes salieron a la venta poco después de agotarse en apenas unas horas la primera fecha anunciada para este sábado. La elevada demanda llevó al artista a añadir un segundo concierto en el Coliseum.

El concierto comenzó con quince minutos de retraso y lo hizo con Zapatillas, uno de los himnos más reconocibles de su carrera y una de las canciones más esperadas por el público. Después llegó Volverá, una letra que se cantó al unísono en el recinto. Desde el primer momento, el Coliseum acompañó cada tema entre saltos, móviles en alto y un repertorio coreado prácticamente de principio a fin. Terminó el evento con la canción que da nombre a su último disco: El último día de nuestras vidas. No fue hasta la segunda canción, que el cantante saludó al público de A Coruña, al que se dirigió con el grito: «Manos en alto, Galicia» mientras vestía una camiseta en la que aparecía el nombre de la ciudad. Unas jóvenes le lanzaron otra al escenario con la que anunciaron que, gracias a él, se irán a Senegal en una misión humanitaria.

Dani Martin, durante su concierto en el Coliseum. / Carlos Pardellas

Durante más de dos horas, Dani Martín mezcló canciones de su etapa en la banda madrileña con algunos de los grandes éxitos de su carrera en solitario en un espectáculo centrado en la cercanía con el público, en el componente emocional de sus letras y en los temas que marcaron a una generación. El momento más emotivo llegó con las primeras notas de Cero.

En la parte final, rebajó el ritmo después de una actuación en la que no dejó de saltar y recorrer el escenario. Sentado frente al público, protagonizó uno de los momentos más íntimos de la noche mientras el Coliseum continuó coreando cada canción e incluso llegó a bajar a la pista para mezclarse con el público mientras cantaba La suerte de mi vida, tras lo que conversó con algunos espectadores. El aplauso tras Insoportable puso el cierre a una noche de nostalgia y reencuentro para miles de seguidores coruñeses.