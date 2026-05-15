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Defensa do Común exige que las dos parcelas de A Maestranza donde está previsto construir sean también espacio libre

Califica de "victoria parcial" que el Concello impida edificar en la finca que aún pertenece al Ministerio de Defensa

Parcela de A Maestranza recalificada como espacio libre público.

Parcela de A Maestranza recalificada como espacio libre público. / Casteleiro

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

La aprobación el pasado jueves por el pleno de la recalificación de la parcela de A Maestranza junto a la Hípica como espacio libre público es considerada por el colectivo Defensa do Común como una "excelente noticia para la salvaguarda del patrimonio cultural municipal y para el interés público". La decisión municipal, basada en el rechazo de la Dirección Xeral de Patrimonio a que esa finca fuera suelo dotacional para vivienda pública por la presencia de restos de la muralla de la ciudad, fue incluida en el cambio del plan general sobre la norma zonal dedicada a los equipamientos.

Para Defensa do Común, el proyecto del Gobierno central de levantar en ese lugar un edificio con 77 viviendas "era un total desatino", aunque advierte de que la calificación como espacio libre público es solo un triunfo "parcial", puesto que las otras dos parcelas que Defensa tenía en ese entorno y que vendió a la inmobiliaria Lipromo también deben contar con esa calificación al entender que en su subsuelo hay otros vestigios arqueológicos.

Defensa do Común señala que el hecho de las murallas de la Ciudad Vieja sean un Bien de Interés Cultural (BIC) "obliga" a Xunta y Concello a delimitar su ámbito de protección. El colectivo reclama además la modificación de la normativa urbanística del casco histórico "para dejar sin efecto el Plan Especial de A Maestranza de 1994" y para adoptar medidas de protección de los restos de las murallas.

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La entidad ve "inadmisible que en 2026 se pretenda ejecutar un plan de 1994, totalmente obsoleto", ya que no incluye el sistema defensivo de la Ciudad Vieja y sus valores arqueológicos y patrimoniales. Defensa do Común destaca además que es inminente la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre el recurso presentado contra el estudio de detalle de una de las parcelas de Lipromo y que también está pendiente la resolución del recurso contra la licencia concedida a la empresa para edificar en esa finca.

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