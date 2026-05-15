El eclipse solar y la memoria social protagonizan el cartel de Viñetas desde o Atlántico 2026
Fue diseñado por el autor gallego Miguel Robledo
El eclipse solar del 12 de agosto y la memoria social son protagonistas del cartel de la nueva edición de Viñetas desde o Atlántico, el festival del cómic que se celebra en A Coruña del 10 al 16 de agosto, aunque habrá también actividades de junio a septiembre.
Así lo desvelaron este viernes el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, y el director del festival, Manel Cráneo, en el stand institucional de promoción del cómic gallego dentro del festival Comic Barcelona, que se celebra este fin de semana en la capital catalana. El cartel de la 29ª edición ha sido diseñado por el autor gallego Miguel Robledo.
La cita contará con destacadas figuras del panorama del cómic en España, como Pep Brocal, autor que ha demostrado a lo largo de su extensa carrera una gran versatilidad, abordando registros tan diversos como el humor, las reflexiones sobre el sentido de la vida, la humanidad o las causas sociales, además de una exitosa trayectoria en el cómic infantil.
Entre sus títulos destacan 'Cosmonauta', 'Inframundo', la adaptación de 'Taxi' o la reciente 'Caridad del Río', basada en la vida de la espía soviética Caridad Mercader.
Otro de los invitados será el catalán Sebas Martín, considerado el máximo representante del cómic LGTBI+ en la historieta estatal.
José Pablo García estará presente en esta edición de Viñetas. Su reciente publicación 'Palindrotiras' está cosechando un gran reconocimiento entre crítica y lectores gracias a su dominio del humor y de las distintas técnicas de dibujo.
Entre los nombres propios del festival destaca también la gallega Xulia Pisón, que contará con una exposición en la Casa Museo María Pita en colaboración con el festival Elas son artistas.
El concejal de Cultura manifestó durante la presentación que desde el equipo de trabajo del festival se ha trabajado "intensamente para construir un encuentro cada vez más rico y diverso, que ofrezca propuestas atractivas y de calidad para el público general de la mano de grandes figuras del mundo del cómic gallego, español e internacional. Voces artísticas que marcan la historia y la actualidad de la historieta en el mundo".
El director de la cita, Manel Cráneo, explicó que este año se consolida la nueva etapa del festival, en la que se está prestando especial atención a la inclusión y a las temáticas sociales.
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