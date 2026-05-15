Un fallo en la aplicación municipal para pagar el bus urbano obliga a usar efectivo o tarjeta física

Un fallo en la aplicación del Ayuntamiento de A Coruña para pagar el autobús urbano a través del móvil ha dejado sin este servicio de transporte público a la ciudad en la mañana de este viernes. Los usuarios que intentaban acceder al bus con el código QR sobre las 09.30 horas, en hora punta para desplazarse al trabajo, no pudieron hacerlo al no generarse en la pantalla. En su lugar, la aplicación App Coruña mostraba un mensaje de error: “No fue posible obtener la información necesaria para generar el código QR”, indicaba en el momento que debía aparecer el pase para los viajeros.

Los usuarios que se han visto afectados por la incidencia utilizaron alternativas como el pago en efectivo o la tarjeta física Millenium. Incluso muchos tuvieron que solicitar un taxi para desplazarse al trabajo ante la imposibilidad de hacer el pago con la aplicación municipal. No es la primera vez que se registrar un fallo en este servicio que afecta a los usuarios del bus urbano y obliga a buscar otras fórmulas para desplazarse en A Coruña.